Palazzo Lomellini, al via la mostra “Non come, ma quello: la sorpresa della gratuità”

Genova. Sbarca a Genova la mostra “Non come, ma quello: la sorpresa della gratuità”, allestita all’interno di Palazzo Lomellini Lamba Doria, con il patrocinio del Comune di Genova, dall’associazione Famiglie per l’Accoglienza, firmataria del protocollo dell’Affido sottoscritto con il Comune di Genova insieme ad altre 6 associazioni e Asl 3 genovese, lo scorso 30 gennaio.

Dopo la prima realizzazione al Meeting di Rimini 2022, la mostra sta ora girando in diverse città Italiane.

La mostra nasce per i 40 anni di storia dell’associazione “Famiglie per l’Accoglienza”, attiva in Liguria dal 1989: costituita da una rete di famiglie che si accompagnano nell’esperienza dell’accoglienza familiare (famiglie adottive, affidatarie, case-famiglia) e la propongono come un bene per la persona e per la società.

«A Genova – spiega l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – i bambini in affido familiare sono oltre 200, ma vogliamo promuovere questo istituto importantissimo per lo sviluppo sano e la crescita serena dei bambini, le cui famiglie si trovano in un temporaneo momento di difficoltà. Quest’anno festeggiamo i 40 anni dall’istituzione dell’istituto dell’affido: siamo felici di ospitare proprio quest’anno questa mostra, che rappresenta un valido veicolo di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sull’affido, facendo conoscere da vicino l’esperienza delle famiglie affidatarie, raccontare e testimoniare l’accoglienza verso minori che attraversano un momento, più o meno lungo di difficoltà. Invito tutti i genovesi, da domani e fino all’11 giugno, a venire a visitare questa mostra in una location straordinaria di uno dei Palazzi dei Rolli, che nascono proprio come luoghi di ospitalità».

Per la realizzazione della mostra, l’associazione ha invitato 14 artisti (pittori, scultori, fotografi, musicisti, poeti e attori) a vivere qualche tempo a contatto con le famiglie affidatarie: le opere in mostra sono nate dagli incontri con i genitori e i figli. Da 20 anni, l’associazione Famiglie per l’Accoglienza collabora con il Comune di Genova per la promozione, la sensibilizzazione e il sostegno dell’affido familiare sul territorio.