Paganini Genova Festival, il bilancio: tutto esaurito ai concerti

Genova. Con il concerto dell’Orchestra Trillargento al chiostro del Museo Diocesano si è conclusa, nel

pomeriggio di domenica 4 giugno, la sesta edizione del Paganini Genova Festival.

Gli eventi in programma hanno registrato un’affluenza di pubblico molto alta: per i concerti in

programma si è registrato il tutto esaurito; buona la partecipazione alle conferenze e agli eventi

divulgativi; successo per la forma innovativa del concerto itinerante per famiglie “A tu per tu con

Paganini”, svoltosi tra le celle e il teatrino di Palazzo Ducale.

Da sottolineare la presenza agli eventi di genovesi e turisti, in buona parte stranieri, segno dell’inequivocabile potere di richiamo del nome di Paganini. Hanno goduto di grande seguito e visibilità anche gli eventi off organizzati dai Civ Luccoli e Sarzano, sostenitori della rassegna.

I numeri del Paganini Genova Festival

9 concerti

7 conferenze

2 giornate di visite guidate

2 eventi benefici

2 eventi kids

Il Paganini Genova Festival è stato organizzato dall’Associazione Amici di Paganini, con il sostegno

di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova. Hanno sostenuto il

Festival anche Luisa Spagnoli, Dynamic, i Civ Luccoli e Sarzano, Adeste, nonché i partner tecnici –

Cooperativa Solidarietà e Lavoro e Sagep.

«Ringraziamo quanti hanno creduto in questa manifestazione, che ha permesso di celebrare il più

grande violinista di tutti i tempi nella sua città natale, mettendo in evidenza il suo talento versatile»

ha detto Michele Trenti, presidente degli Amici di Paganini e direttore artistico del Festival «diamo

appuntamento alla prossima edizione che continuerà, nel solco delle esperienze finora vissute, a

dare lustro a uno dei genovesi più celebri nel mondo».