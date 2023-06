Operazione antispaccio della polizia locale, persona fermata in piazza Caricamento

Genova. Ieri il Nucleo antidegrado della polizia locale ha fermato una persona, da tempo sottoposta a controlli, che è risultata essere in possesso di 20 involucri di cellophane contenenti cocaina.

Poco prima, la persona in questione era stata avvistata in atteggiamento sospetto nei pressi dell’uscita autostradale di Genova Aeroporto; nel corso degli accertamenti in loco da parte della polizia locale, sono stati rinvenuti altri 10 involucri della sostanza stupefacente.

Oltre alla droga sono stati sequestrati 120 euro, riconducibili all’attività di spaccio.

La persona, non in possesso di documenti, è stata sottoposta ai rilievi di rito presso il polo di piazza Ortiz. L’arresto è stato comunicato al pubblico ministero di turno, il quale ha disposto il processo direttissimo. L’udienza, che si è tenuta oggi, ha convalidato l’arresto.