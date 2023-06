Omicidio Alice Scagni, in aula i poliziotti intervenuti: “A casa di Alberto il caos: cumuli di vestiti e bottiglie vuote”. Le scritte sui muri e il fodero del coltello

Genova. E’ entrato subito nel vivo con l’audizione dei primi testimoni il processo ad Alberto Scagni, imputato per liomicidio della sorella Alice. Scortato in aula dalla polizia penitenziaria Aberto Scagni, maglietta verde e sopra una felpa dello stesso colore, è stato fatto sedere dal presidente della Corte d’assise Massimo Cusatti accanto al suo nuovo legale, il difensore d’ufficio Mirko Bettoli.

Dietro di lui sedevano i genitori di Alice e Alberto che non gli hanno rivolto parola e ancora dietro, accanto all’avvocato Andrea Vernazza, si è seduto Gianluca Calzona, il marito di Alice. Anche tra i famigliari non è trapelato nemmeno uno sguardo di vicinanza o solidarietà. Le posizioni come noto sono ben distanti a partire dalla situazione psichiatrica di Alberto: per i genitori il figlio è completamente incapace di intendere e di volere. “E’ uno squilibrato” ha ripetuto Antonella Zarri ai giornalisti fuori dall’aula. “E’ capace di intendere e di volere” ha detto invece dopo l’udienza l’avvocato Andrea Vernazza: “Non mi interessa nemmeno se c’è una semi infermità, quello che per me è chiaro è che è imputabile e deve risarcire il danno”.

Il presidente Cusatti dopo la presentazione delle prove da parte di pm, difensore e parti civili, ha tagliato pesantemente la lista testi presentata dall’avvocato Fabio Anselmo, che supporta la Zarri e il padre di Alice e Alberto: con una lunga e dettagliata disamina del codice di procedura e delle sentenze connesse, ha ricordato come le parti civili possano portare elementi di prova solo rispetto al risarcimento del danno. E così ha depennato dalla lista testi delle parti civili, tutti coloro che avrebbero dovuto testimoniare circa le condizioni mentali di Alberto prima dell’omicidio, così come i testi che di fatto sono collegati al cosiddetto ‘fascicolo bis’, vale a dire quello aperto dopo l’esposto dei genitori contro l’operato di Asl e forze dell’ordine che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due poliziotti e un medico del centro di salute mentale. Anselmo aveva citato come testimoni anche tutti gli avvocati genovesi che in questo periodo hanno difeso Scagni e poi hanno rimesso il mandato per incompatibilità con il cliente circa la strategia processuale.

Poi in aula sono sfilati i primi quattro testimoni, tutti e quattro in servizio alle volanti della Questura. I primi due sono la pattuglia che ha arrestato Alberto, trovandolo in via Quinto mentre “camminava a bordo della carreggiata in direzione del centro”. Non ha opposto resistenza quella sera. Agli agenti ha confermato il suo nome che era stato diffuso dalla centrale operativa della Questura grazie alle indicazioni fornite da Calzona immediatamente dopo il delitto. “Ho notato anche se era buio e grazie a fari della volante – ha spiegato la capopattuglia Flavia Mantovani – le nocche delle mani graffiate e poi qualche goccia di sangue sui pantaloni. Lo abbiamo messo in auto ed è rimasto in silenzio”.

Andrea Genovese invece è stato uno dei due agenti della prima volante arrivata in via Fabrizi: “Ho visto una donna esanime, priva di sensi, con una grande macchia di sangue sotto la schiena. C’erano dei passanti e qualcuno ha tentato di farle un massaggio cardiaco prima che arrivasse il 118 ma ogni manovra per rianimare la donna, che aveva ricevuto 20 coltellate, è stata inutile. Accanto al corpo di Alice “vicino alle macchie di sangue ho visto un sacchetto bianco”, quello che conteneva il coltello, che Alberto Aveva gettato prima della fuga.

Massimo Fallone è invece stato il primo quella sera a entrare in casa di Alberto Scagni per una perquisizione utilizzando le chiavi che avevano trovato addosso a Scagni. Come testimone per l’atto hanno utilizzato un vicino di casa. La prima cosa che notano gli agenti è lo scotch sulla porta: “Come se volesse essere certo di poter accorgersi se qualcuno fosse entrato in casa sua” ha spiegato l’ispettore. Una volta aperta la porta, il caos: cumuli di vestiti e di bottiglie di vino vuote. In alcune stanze non c’era nemmeno la luce. Tra i reperti sequestrati il fodero in pelle marrone di un coltello: era posato sul tavolo da cucina. Si tratta del coltello con cui ha ammazzato la sorella e due cellulari.

Alberto infatti quella sera è andato a uccidere la sorella munito di coltello (nascosto dentro un sacchetto bianco) ma lasciando a casa il telefonino”. Poi tra i vari oggetti “c’erano molte cose rotte, e dentro la cassaforte c’erano un bilancino di precisione e un telefonito con lo schermo rotto”. Sempre in cucina un biglietto, “Ciao se sei pieno di soldi per divertirti potresti pensare a chiavarti una donna. Il resto non lo scrivo per evitarti una bruttissima figura”.

Anche sui muri c’erano due scritte di cui una parzialmente cancellata. L’altra diceva: “Ho superato qualunque cosa. Alberto Scagni”.

Al termine dell’udienza i genitori di Scagni, che sono stati fatti uscire dall’aula in quanto sono testimoni del processo (così come Calzona) si sono ancora una volta sfogati con i giornalisti: “Ci hanno fatto uscire per un formalismo, come se noi che ripetiamo le stesse terribili cose dal 2 maggio, potessimo essere influenzati dall’ascoltare gli altri testimoni. Un formalismo esagerato – ha ripetuto Antonella Zarri – mentre la serietà la dobbiamo tutta verificare”.

L’ex marito di Alice, ancora una volta ha scelto un profilo riservato, non parlando con i cronisti che si sono rivolti così al suo avvocato Andrea Vernazza che ha ribadito la distanza delle posizioni rispetto ai genitori dell’imputato anche per quanto riguarda le accuse al centro di salute mentale e alla polizia: “Se io ho cinque infarti e non vado dal cardiologo, non è lui che mi deve chiamare” ha sintetizzato. E circa il rapporto tra il suo assistito e i parenti della moglie: “Non ci sono rapporti, sono inesistenti”. D’altronde la pesantissima lettera aperta inviata da Antonella Zarri al genero durante l’udienza preliminare in cui lo accusava fra l’altro di non essere intervenuto ha definitivamente diviso la famiglia.