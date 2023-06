Omicidio Alice Scagni, il presidente Cusatti fa anticipare l’audizione di genitori e marito ma chiarisce: “Il processo si fa qui dentro e non fuori”

Genova. Saranno sentiti come testimoni nella prossima udienza, venerdì 23 giugno, i genitori di Alice Scagni e anche il marito della 35enne uccisa dal fratello, Gianluca Calzona, rimasto unica parte civile del processo dopo il colpo di scena di ieri. E’ quanto ha indicato il pm Paola Crispo dopo che il presidente della Corte d’assise Massimo Cusatti ha sottolineato che normalmente nei processi le parti offese vengono ascoltate prima dei consulenti tecnici e dei testimoni di polizia giudiziaria e che soprattutto in questo modo si sarebbe consentito alle parti offese, cioè ai genitori di Scagni e al marito di Alice, di poter presenziare alle fasi successive dell’istruttoria dibattimentale.

A proposito dell’esclusione di numerosi testi proposti dalle ormai ex parti civili Antonella Zarri e Graziano Scagni tramite il loro ex avvocato Fabio Anselmo che ha dismesso ieri il mandato difensivo il presidente della Corte ha ricordato anche di fronte ai giudici popolari che l’ordinanza di esclusione non è definitiva e può essere rivista in corso di istruttoria e che una parte che ritenga fondamentale un determinato teste può sempre riproporne l’audizione in aula supportando la richiesta con motivazioni giuridiche ricordando però a tutte le parti che questi “argomenti vanno affrontati nel processo e non fuori”.

Le precisazioni sono arrivate come noto dopo le esternazioni dei genitori di Alice Alberto che nella scorsa udienza avevano considerato la loro esclusione dall’aula (erano stati fatti uscire proprio perché sono testimoni del processo) un puro formalismo quando invece si tratta di un meccanismo previsto dalla legge e dalla memoria presentata ieri dall’avvocato Anselmo che rimettendo il mandato aveva parlato della posizione “umiliante” in cui erano stati relegati i genitori di Alice e Alberto non potendo portare prove circa la non la non imputabilità del figlio che loro considerano malato e da curare e non da mettere in carcere per l’omicidio della sorella.

La tematica della non imputabilità di Alberto Scagni (per il perito del gip invece Alberto è imputabile seppur seminfermo di mente) è strettamente correlata, come noto, al cosiddetto fascicolo bis per la morte di Alice Scagni, quello che vede indagati due poliziotti e un medico del centro di salute mentale che secondo i genitori di Scagni (diversamente da quanto pensano invece il marito e la nonna) sarebbero gli unici responsabili della morte della figlia visto che a loro avviso avrebbero causato indirettamente la morte della donna non intervenendo dopo le telefonate dai genitori. Le indagini del fascicolo bis sono di fatto chiuse ma ancora la Procura non ha depositato la decisione che potrebbe essere quella di una richiesta di archiviazione (ipotesi maggiormente avvalorata da fonti beninformate) oppure procedere verso la richiesta di rinvio a giudizio.