Omicidio Alice Scagni, il marito in aula: “Quando sono uscito di casa ho preso un coltello in cucina, temevo che Alberto facesse del male a nostro figlio”

Genova. “Dopo che ho visto dalla finestra Alice che stava urlando ho chiamato i soccorsi e sono rimasto al telefono con loro e non appena è arrivato mio padre a cui ho affidato il bambino sono sceso. Ho preso un coltello del pane perché temevo che Alberto volesse entrare in casa per far del male a nostro figlio”. E’ la lucida testimonianza di Gianluca Calzona, il marito di Alice che quella sera del primo maggio ha assistito dalla finestra all’aggressione mortale alla 35enne, uccisa dal fratello Alberto con 20 coltellate. Calzona era rimasto in casa con il bimbo di un anno mentre Alice era uscita a portar fuori il cane. Drammatica per i contenuti, ma precisa e controllata nei tempi e nei modi nonostante Calzona sieda a pochi metri dall’assassino della moglie.

“Quella sera volevo portare fuori io il cane – ha spiegato – perché ero stanco ma Alice aveva insistito dicendo che lei avrebbe fatto prima di me Mi aveva chiesto di cambiare il bimbo nel frattempo. Al mio ‘ma sei sicura?’ ha risposto “ma no tranquillo io non ho paura di mio fratello”. “ma pensi che sia qui sotto? le ho chiesto. Le mi ha detto ‘No no’ ed è uscita di casa”. Calzona ha raccontato prima di aver sentito abbaiare il cane e pensava ci fossero problemi con il cane del vicino, poi quando si è affacciato ha visto il dramma. Calzona però non può uscire di casa: ha un bambino di un anno in braccio che non può lasciare da solo e per la cui incolumità teme. Così si attacca al telefono mentre è una vicina a tentare inutilmente di rianimare la moglie.

Calzona, assistito dall’avvocato Andrea Vernazza, è rimasto l’unica parte civile del processo, deciso a chiedere un risarcimento proprio per il futuro del piccolo Alessandro. La sua testimonianza è durata circa 2 ore, mentre i genitori di Alberto Scagni hanno portato una giustificazione medica e non si sono presentati.

“Alice – ha raccontato i marito – faceva un po’ da collante tra tutta la famiglia, ogni volta che c’era una lite o un problema tutti si rivolgevano ad Alice perché era brava a mediare e a cercare di mettere d’accordo tutti”. Alice “non voleva mai scontentare i genitori soprattutto la madre con la quale si sentiva sempre in difetto e che la faceva sentire in colpa se si mostrava preoccupata per le condizioni del fratello”. La madre “non voleva che Alice si allontanasse da Sampierdarena perché così sarebbe stata meno presente per aiutare il fratello e anche la nonna così quando la nonna si era offerta di comprarci una cosa in vista del matrimonio la madre aveva fatto in modo che la nonna comprasse a lei la casa in via Pascoli a Sampierdarena e avevano lasciato a noi l’appartamento in via Balbi Piovera dove vivevano la nonna e anche Alberto. Ma a me sembrava sempre di stare a casa d’altri così avevo convinto Alice a comprare noi un appartamento con i nostri risparmi appena ce lo fossimo potuti permettere. E così è stato con la casa di via Fabrizi che abbiamo acquistato nel 2016”.

Il fratello era peggiorato negli anni da quando aveva perso il lavoro e non aveva voluto trovarne un altro: “Beveva molto soprattutto nell’ultimo periodo ma a parte la questione dell’alcol non ho mai sentito soprattutto nei primi anni i famigliari digli nulla nelle cene che facevano a casa loro rispetto al fatto che non lavorava e non faceva niente tutto il giorno. Loro lo giustificavano in tutto, dicevano che a causa dell’epilessia lui non se la sentiva e non potevano mettergli ulteriore stress”.

Calzona però non veniva in alcun modo coinvolto nella gestione di Alberto: “Io non venivo mai coinvolto nelle discussioni che riguardavano le condizioni o i comportamenti di Alberto perché di fatto queste questioni Alice e la sua famiglia volevano risolversele all’interno della famiglia. Alice si vergognava anche di questa cosa, per questo quando gli ho proposto di andare un po’ in montagna perché era rischioso lei era titubante e litigammo. Si vergognava anche che i colleghi dell’ufficio venissero a saperlo”.

I rapporti tra Alberto e Alice si erano diradati sopratutto dopo il Covid: “Alice era incinta a Alberto non si era vaccinato, quindi da li in po’ non ci siamo praticamente più visti” ma negli ultimi mesi mandava messaggi insistenti, anche vagamente minacciosi. Dopo gli episodi della porta della nonna e delle gomme bucate al padre che non voleva portarlo in montagna Calzona aveva cominciato a preoccuparsi molto seriamente: “Avevo ordinato su amazon un estintore e avevo verificato che problemi ci fossero dal punto di vista legale a montare una telecamera sullo spioncino perché i famigliari non volevano denunciarlo ma io lo avrei fatto se avesse provato a venire a casa nostra”.

Calzona tuttavia non aveva idea che Alberto, proprio il 1 maggio, aveva minacciato al telefono i genitori e la stessa Alice: “Alice non mi disse assolutamente nulla, ma d’altronde sapendo che io ero il più duro su questa cosa il giorno prima non mi aveva neppure detto della porta bruciata a casa della nonna. Me lo disse la mattina dopo e per questo litigammo appunto”.

Calzona, che non ha più alcun rapporto con i genitori di Alice, ha raccontato che Antonella Zarri il giorno dopo la morte della moglie gli disse due cose. La prima era un’affermazione: “Abbiamo sbagliato perché abbiamo protetto la nonna e non abbiamo protetto Alice”. E la seconda invece era una domanda: “Perché l’hai fatta uscire? mi ha chiesto, da cui ho capito che la madre pensava che io sapessi delle minacce di quel giorno, ma io ne sapevo assolutamente niente”.

Dopo l’udienza Calzona è uscito da una porta secondaria mantenendo il riserbo che ha sempre tenuto ed evitando il contatto con i giornalisti.