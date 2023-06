Omicidio Alice Scagni, i genitori non si presentano come testimoni: “Legittimo impedimento”

Genova. Il presidente della Corte d’assise Massimo Cusatti aveva insistito con il pm Paola Crispo per far sì che i genitori di Alice e Alberto Scagni fossero sentiti nell’udienza di oggi visto che solo dopo l’audizione i testimoni possono poi ascoltare il processo in cui sono parti offese (anche se non più parti civili dopo che hanno revocato polemicamente la costituzione), ma questa mattina in aula non si sono presentati. Hanno fatto avere al tribunale un legittimo impedimento di tipo medico per un accertamento diagnostico a cui Graziano Scagni si doveva sottoporre oggi e che è stato prenotano quattro giorni fa. Sono stati citati per la prossima udienza visto che le parti non hanno acconsentito all’acquisizione delle dichiarazioni rese in indagine.

Così dei parenti della vittima, a parlare è stato solo Gianluca Calzona. Sono invece stati sentiti Laura Assì, l’amministratrice del condominio dove risiedeva Alberto Scagni in via Balbi Piovera. “C’erano stata parecchie lamentele da parte degli inquilini nei confronti di Scagni per disturbi di vario genere ma anche lui mi mandava fino a 14 mail al giorno per lamentarsi degli altri condomini. Io avevo provato a sentire Antonella Zarri per chiederle se poteva intercedere con il figlio. Mi ricordo che era il 25 aprile e io stavo lavorando ma la signora in risposta mi aveva detto di non non disturbarla e di rivolgermi alla proprietaria dell’appartamento, che era la nonna”. Lo ha fatto ha chiesto il pm Paola Crispo? “No, mi sono rivolta alla nonna perché era molto anziana e non mi sembrava il caso anche se la signora è lucida”.

Sentiti anche i capopattuglia delle volanti che sono intervenute a casa della nonna il 22 aprile e il 30 aprile. Nel primo caso Alberto avrebbe, il condizionale è d’obbligo visto che non lo aveva visto nessuno, danneggiato la porta di casa della nonna inserendo nelle serrature della carta bagnata. In quel caso i poliziotti avevano prima parlato con l’anziana che aveva detto di aver sospetti sul nipote ma non lo aveva visto, poi avevano chiamato Antonella Zarri: “Ma la signora non è venuta – ha spiegato l’agente – solo ci ha detto che avevano una casa in montagna di cui il figlio non conosceva l’esistenza e che a breve sarebbero andati li”.

Era stato lo stesso poliziotto poi a risistemare la porta della Albera: ho smontato le serrature e ho tolto la carta: “In questo modo la signora ha potuto dare le mandate e chiudersi dentro ed era un po’ più tranquilla” ha spiegato il poliziotto. In quel caso i poliziotti, visto che la nonna sospettava il nipote ma non aveva visto nulla hanno suonato a Scagni che gli aveva aperto la porta: lui gli ha consegnato il documento ma non li ha fatti entrare in casa: “Sto cucinando e ho la casa in disordine” ci ha detto specificando tuttavia che “non avevamo chiesto noi di entrare”. Una scena molto simile si era ripetuta otto giorni dopo, il 30 aprile dopo il principio di incendio appiccato ancora una volta da Alberto: i poliziotti in quel caso erano arrivati dopo i vigili del fuoco che tuttavia vedendo che si trattava solo di un porta annerita e non c’erano fiamme se ne erano andati in fretta.

Anche in quel caso, dopo aver parlato con la nonna, che cmq non aveva voluto far denuncia, i poliziotti erano andati bussare alla porta di Alberto Scagni. In questo caso gli agenti, 4 in tutto, avevano chiesto ad Alberto “di poter entrare, soprattutto anche per una questione di privacy sua, anziché parlare sul pianerottolo” ma Scagni, molto tranquillamente aveva consegnato il documento ma spiegato che senza autorizzazione non poteva farli entrare visto che aveva la casa in disordine.