Omicidio Alice Scagni, i genitori escono dal processo: depositata la rinuncia alla costituzione di parte civile nel processo contro Alberto

Genova. I genitori di Alberto Scagni hanno revocato la costituzione di parte civile nel processo in corso davanti alla corte d’assise di Genova per l’omicidio della figlia Alice che vede imputato per omicidio premeditato e aggravato il figlio Alberto Scagni.

I genitori si erano costituiti parte civile per poter essere parte attiva del processo ma la decisione del presidente della Corte Massimo Cusatti di dimezzare di fatto la lista testi con un’ordinanza che è stata letta nella scorsa udienza, ha portato alla decisione di rinunciare alla costituzione di parte civile e quindi a una partecipazione attiva nel processo per sostenere la totale incapacità di intendere e di volere del figlio, mentre il risultato della perizia disposta dal gip è di una semi-infermità di Alberto Scagni ma della sua capacità di stare in processo ed essere giudicato per l’efferato omicidio della sorella Alice, ammazzata il 1 maggio di un anno fa con 20 coltellate.

Dalla lista testi depositata dai genitori di Scagni il giudice ha infatti eliminato proprio tutti i testimoni che avrebbero dovuto raccontare dei presunti e gravi disturbi mentali di Alberto già prima dell’omicidio perché secondo il presidente della Corte, in estrema sintesi, non è tema di competenza della parte civile.

Nel documento in cui rinuncia ad essere parte del processo Anselmo contesta l’ordinanza del presidente Cusatti, per esempio sottolineando che “l’imputabilità dell’imputato è un tema che giocoforza attiene al danno. L’azione risarcitoria non postula affatto la capacità di intendere e volere del convenuto, ma quest’ultima è proprio un tema di prova rilevante nell’azione” dice in risposta al presidente della Corte che aveva detto al contrario che la capacità di intendere e di volere di Scagni (e quindi i testi che la parte civile volevano portare nel processo) sono un tema di “prova” che riguarda solo l’accusa o il difensore dell’imputato.

“Le limitazioni e mortificazioni delle prerogative della parte civile – si legge nella revoca – non trovano alcuna base di riferimento all’interno del sistema processuale: le determinazioni della Corte d’assise sono tutte ispirate da un mero pregiudizio esplicito ed esplicitato, con il sapore di una vera e propria anticipazione di giudizio“.

“Nessuno è inibito nei poteri probatori solo perché se uno di questi elementi difettasse, allora non avrebbe titolo a pretendere il risarcimento, perché questa è una osservazione del tutto inconferente, trattandosi solo di un ipotetico esito della sentenza finale”. Anselmo parla di un’“ostilità alle prove richieste dalle parti civili” per la quale sarebbe “lecito chiedersi” se “tradisca il timore che l’esito delle stesse andrebbe in segno contrario a quanto atteso dalla Corte. Per quale ragione si afferma che ad Antonella Zarri e a Graziano Scagni devono essere poste domande dai loro difensori solo sul tema del danno da loro subito, se non presupponendo che la parte civile potrebbe introdurre elementi sullo stato di salute mentale di Scagni nell’immediatezza dei fatti non allineati con una aspettativa della Corte?

“I coniugi Scagni hanno vissuto una esperienza di tragicità inimmaginabile, perdendo due figli – conclude l’avvocato Anselmo rimettendo il mandato difensivo revocando la costituzione di parte civile – Quali persone offese dal reato commesso dal figlio non possono essere relegati nell’umiliante posizione di non poter avere voce nella ricostruzione dei fatti se non in posizione “sommamente vicariale” rispetto al pm, definizione da cui peraltro traspare poca serenità di giudizio. Come difensori riteniamo di non poterli assistere in un processo che in via preconcetta qualifica i loro sforzi di accertamento della verità come inutili ed oggetto di indebita stigmatizzazione”.

Il processo in corte d’assise, cominciato lo scorso venerdì, riprenderà domani con altri testi dell’accusa.