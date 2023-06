Omicidio Alice Scagni, i genitori in aula: “Oggi ci siamo presi un po’ di spazio per far emergere la verità”

Genova. “La verità è già scritta, evidentemente, avete visto come era seccato il presidente ma noi ci siamo presi un po’ di spazio che altrimenti non ci avrebbero lasciato per raccontare. E ci riserviamo di denunciare se sarà possibile chi in quest’aula non ha detto la verità”. E’ quanto hanno detto Graziano Scagni e Antonella Zarri al termine dell’udienza in cui entrambi hanno deposto come testimoni nel processo che vede imputato il figlio Alberto per l’omicidio della sorella Alice.

“Abbiamo fatto quello che potevamo e quello che ci han lasciato fare visto che questo è il processo, abbiamo fatto una fatica mostruosa a far emergere la verità – ha aggiunto Zarri. “Il pm non mi ha interrogato, forse questo meriterebbe una riflessione” ha concluso. I due sono stati ascoltati per circa tre ore complessive e hanno ricostruito la storia di Alberto, quella delle settimane che hanno preceduto l’omicidio e sottolineato ampiamente quanto i loro allarmi circa le condizioni del figlio fossero rimasti inascoltati. Alberto Scagni, al contrario delle precedenti udienze, è apparso un po’ più nervoso, tanto che a un certo punto si è lasciato andare a un’imprecazione, ma è sembrato molto lucido anche nell’interloquire costantemente con il suo avvocato Mirko Bettoli circa le domande da porre ai suoi genitori. Ha anche preannunciato una memoria scritta che sarà depositata alla prossima udienza ma non è escluso che voglia rilasciare anche, prima delle fine del processo, dichiarazioni spontanee. “La memoria scritta ha meno peso?” ha chiesto a un certo punto al presidente Cusatti che lo ha rassicurato in merito spiegando che ha piena libertà di scelta. La principale, infatti, quella di non sottoporsi all’interrogatorio, l’ha già presa nella scorsa udienza.

Sia il padre sia la madre di Alberto hanno ricordato in dettaglio come la scoperta e poi la gestione dell’epilessia del figlio, che si è manifestata intorno agli 8 anni ma si è aggravata dopo i 16 abbiano avuto conseguenze di un certo peso non solo per lui: “Dopo che ebbe una grave crisi epilettica quando lavorava da Sogegross e venne ricoverato non si è mai ripreso, anche per la vergogna e dopo aveva cercato lavoro ma non voleva stare a contatto con il pubblico, temendo di stare male”. Su quanto accaduto i giorni precedenti all’omicidio ampio spazio in aula è stato dato al colloquio avuto dai famigliari con il medico della Asl3 Laura Cassola, colloquio a cui Scagni non si era mai presentato: “I genitori mi riferirono che aveva chiesto 30 mila euro per farsi visitare, io ho detto loro che avrei insistito cercando di convincerlo e avrei provveduto a convocarlo” ha detto Cassola, che ha ribadito quanto già detto al pm Paola Crispo, vale a dire che dopo che i genitori avevano raccontato che aveva comportamenti verbalmente aggressivi e ricattatori lei aveva suggerito loro “di sporgere denuncia”.

Questo è uno dei punti – di fatto sarebbe oggetto soprattutto del fascicolo parallelo che vede al momento indagati la stessa Cassola e due poliziotti per i cosiddetti allarmi inascoltati dopo l’esposto presentato dai genitori – sui cui le testimonianze degli Scagni e del medico della salute mentale divergono: “Non ci ha mai parlato di denuncia – hanno detto oggi sia Graziano Scagni sia Antonella Zarri – ma di metterci al sicuro, soprattutto la nonna che era quella meno in grado di difendersi da Alberto e di chiamare il 112 se avessimo avuto paura”.

Cassola stamattina in aula ha detto tuttavia che il 28 aprile Graziano Scagni l’aveva chiamata al telefono dopo “per dirmi che aveva il sospetto che la notte prima il figlio avesse dato un pugno alla porta della nonna e che il neurologo gli aveva consigliato uno psichiatra privato ma lui preferiva procedessimo noi. Gli dissi che noi avremo continuato nel nostro progetto per convocarlo, ma al momento non c’erano elementi psichiatrici certi, acuti e in atto”. E “quando la madre nell’incontro del 22 mi ha chiesto cosa potevano fare se Alberto non si fosse voluto presentare alla convocazione ho risposto che avrei insistito fino a un certo punto e poi, in caso di diniego, avrei potuto un ASO (accertamento sanitario obbligatorio che è altra cosa dal Tso, ndr). Cassola poi la mattina del 2 maggio aveva preparato la mail a Scagni per convocarlo per il pomeriggio. Ha chiamato il padre per preavvisarli e solo allora ha scoperto che Alice nel frattempo era stata uccisa.

Circa gli allarmi alla polizia Antonella Zarri ha ricordato come la sera dell’incendio alla porta della nonna, quando si era trovata poi Scagni sotto casa, dopo poco era stata chiamata dai poliziotti delle volanti che erano andate in casa sua in via Pascoli a sentirla: “Ho raccontato ai poliziotti che ero certa fosse stato Alberto e che lo stesso le aveva chiesto soldi con fare minaccioso e se ne era andato solo su sollecitazione di un vicino di casa. Quella per me era una denuncia, tanto che la mattina dell’1, prima di ricevere le minacce telefoniche d Alberto avevamo telefonato in Questura (si tratta di un telefonata diretta, non al 112 e quindi non registrata) perché volevo integrare la denuncia della sera prima”. Il pm Paola Crispo ha fatto notare che le dichiarazioni di Zarri ai poliziotti che erano andati a casa sua sono configurabili come sit, sommarie informazioni testimoniali, e non costituivano una denuncia formale. Il tribunale ha chiesto l’acquisizione della sit agli atti del processo.

Nella prossima udienza che si terrà venerdì 14 luglio, l’ultima prima della pausa estiva, saranno ascoltati il perito Elvezio Pirfo, che ha valutato Scagni come seminfermo di mente e i consulenti delle altre parti del processo sulla capacità di intendere e di volere di Alberto Scagni, elemento decisivo ai fini della pena. Alberto infatti rischia l’ergastolo visto che è accusato di omicidio volontario premeditato e aggravato ma se fosse confermata la seminfermità potrebbe ottenere uno sconto di pena piuttosto rilevante.