Omicidio Alice Scagni, cominciato in Corte d’assise il processo contro Alberto: è accusato di omicidio volontario

Genova. E’ cominciato questa mattina davanti alla Corte di assise di Genova presieduta dal giudice Massimo Cusatti il processo ad Alberto Scagni, il 42enne che il 1 maggio dell’anno scorso ha ucciso la sorella Alice con 20 coltellate aspettando che la 34enne uscisse a portar fuori il cane sotto la sua abitazione di via Fabrizi a Quinto.

Scagni è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà e per questo non può chiedere un rito alternativo che gli consentirebbe uno sconto di pena, ma uno sconto di pena potrebbe ottenerlo se la Corte d’assise accogliesse la perizia fatta eseguire dal gip in fase di indagini secondo la quale Alberto è semi infermo di mente. Dopo l’abbandono di ben due collegi difensivi di fiducia, dall’udienza di oggi Alberto Scagni è difeso da un avvocato di ufficio, il chiavarese Mirko Bettoli.

Scagni, felpa verde e pantaloni neri è arrivato in udienza poco dopo le 9 e ha negato il consenso alle telecamere che quindi non lo potranno riprendere in aula.

Sono di fatto chiuse invece le indagini della Procura sulle presunte omissioni di polizia e centro di salute mentale che secondo l’esposto presentato dall’avvocato dei genitori Fabio Anselmo avrebbero – nel caso dei poliziotti – consentito ad Alberto di uccidere la sorella quando avrebbe potuto essere fermato. Nel fascicolo, per omissioni d’atti d’ufficio, sono stati iscritti due poliziotti e un medico che sono già stati tutti interrogati.

I poliziotti in particolare hanno chiarito come la chiamata al 112 del padre di Alice dopo la minaccia telefonica di Alberto arrivata intorno all’ora di pranzo, non avrebbe potuto consentire di inviare una volante non essendoci un pericolo immediato (Alberto non era sotto casa dei genitori né della sorella): così gli agenti avevano detto di richiamare in caso di fosse fatto vivo. Ma così non è stato. Alberto era andato quella sera a casa della sorella ma non aveva nemmeno citofonato: aveva nascosto il coltello in un sacchetto e quando la sorella era scesa l’aveva uccisa a coltellate.

All’origine del delitto, probabilmente come ha indicato la perizia, lo stato mentale di Alberto unito a continue richieste di soldi a una famiglia da cui si sentiva abbandonato. E nel suo delirio aveva deciso di uccidere proprio l’unica persona, la sorella Alice, che per sua stessa ammissione, aveva continuato a interessarsi a lui: era l’unica con cui aveva un “rapporto normale” aveva spiegato Scagni al perito.