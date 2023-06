Oltre 200 volontari-ambassador per The Ocean Race The Grand Finale 2023

Genova. Un incontro molto partecipato quello di questa mattina all’Ocean Live Park al Waterfront di Levante con i 220 volontari che da domani saranno presenti al Village di Genova The Grand Finale.

«Ci tenevo a essere qui per ringraziare tutti – ha detto l’assessore al Volontariato Sergio Gambino – una grande emozione vedere la partecipazione di tantissimi giovani e non solo che hanno scelto di mettersi a disposizione e vivere da protagonisti quella che sarà una grande manifestazione per la città. Questa mattina abbiamo illustrato il programma e fatto un sopralluogo nelle diverse aree del Village. Mi occupo di organizzazione del volontariato da anni e vedere così tante persone che hanno scelto di partecipare in prima linea a questo evento non può che rendermi felice: ogni volontario sarà ambassador della Grand Finale, un orgoglio per tutti noi. In tantissimi hanno deciso di dare il loro contributo per far sì che questa manifestazione possa essere un grande successo per tutta la città». Sono state anche presentate le t-shirt dei volontari e consegnati i kit.

«Ringrazio tutti i volontari – ha aggiunto l’assessore allo Sport, agli Impianti sportivi e al Turismo Alessandra Bianchi – È stata un’emozione vedere tantissime persone questa mattina al Live Park che inaugureremo domani, con tantissime iniziative, in un clima di entusiasmo e di festa. L’apporto dei volontari è fondamentale, un grande valore aggiunto di partecipazione a una festa di sport e non solo per la città. Saremo al centro dell’attenzione mondiale, non solo per lo sport, ma anche per la valorizzazione del territorio e questa è la dimostrazione di come i grandi eventi sportivi abbiamo davvero un valore importante, come lo hanno tutti coloro che ne fanno parte perché, poter assaporare un evento come The Ocean Race – The Grand Finale».

Le adesioni iniziali al progetto sono state più di 300, variegate sia per quanto riguarda il luogo di provenienza – tanti genovesi, ma anche giovani e non provenienti da altre città italiane ed estere – sia dal punto di vista anagrafico. A tutti i partecipanti è stato effettuato un colloquio individuale per presentare le attività di volontariato civico del Comune di Genova e per conoscere le inclinazioni e passioni dei candidati. I volontari hanno effettuato, inoltre, un corso online sulla sicurezza al termine del quale hanno ricevuto un attestato che potrà servire anche per futuri scopi lavorativi e formativi.

Il progetto prevede una stretta collaborazione con la FULGIS (Fondazione Urban Lab Genoa International School), i cui studenti-volontari saranno le “bussole” per gli ospiti e per i turisti stranieri che arriveranno a Genova per The Ocean Race, con i quali potranno mettere in pratica la loro conoscenza delle lingue straniere.

Significativo anche il ruolo di AMT, che permetterà a tutti i volontari di raggiungere il Villaggio e tornare a casa gratuitamente sui propri mezzi: un segnale importante anche in un’ottica di mobilità sostenibile.

Oltre agli assessori Bianchi e Gambino, presente sul palco anche l’amministratore delegato di Siat Vittorio Pini, sponsor del programma Volontari.