Oggi è il solstizio d’estate, il giorno più lungo (e la notte più corta) dell’anno

Liguria. L’emisfero boreale saluta la primavera e dà il benvenuto all’estate. Cade infatti oggi (mercoledì 21 giugno) il solstizio d’estate, ovvero il momento in cui il Sole raggiunge la massima declinazione sull’orizzonte: accadrà alle ore 16:58 (ora italiana).

E oggi sarà anche il giorno più lungo dell’anno (e la notte più corta). Come indicato dall’Unione Astrofili Italiani (UaiI), ci saranno ben 15 ore e 15 minuti di luce, con il Sole che tramonterà alle 20:51 (l’alba è avvenuta alle 5:42).

Ovviamente tutto questo vale solo per l’emisfero boreale, mentre quello australe si sta preparando alla stagione fredda e oggi accoglierà l’autunno.

Il solstizio d’estate non cade sempre il 21 giugno, la data cambia di anno in anno e oscilla tra il 20 e il 22 giugno. Questo perché la durata esatta di un anno è di 365 giorni e 6 ore, mentre il nostro calendario gregoriano è di 365 giorni. Di conseguenza ogni solstizio (ed equinozio) si verifica con 6 ore di ritardo rispetto a quello precedente e la data così si sposta. Per bilanciare il ritardo, è stato introdotto l’anno bisestile ogni 4 anni con l’aggiunta del 29 febbraio, una misura che, però, non evita che la data oscilli di qualche giorno.

Con il solstizio d’estate prende il via l’estate astronomica, che non coincide, però, con quella metereologica che nel 2023 è iniziata il 1° giugno.