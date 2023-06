Ocean Race, il padiglione “Liguria WOW” racconta le eccellenze del territorio

Genova. Un percorso immersivo tra saperi e sapori della nostra regione per raccontare con oggetti, prodotti e laboratori tutto il bello della Liguria. Allo stand Liguria WOW, allestito presso l’Ocean Live Park del Waterfront di Genova dal 24 giugno al 2 luglio, trovano spazio industria, ricerca e innovazione, ma anche enogastronomia, produzioni del territorio, artigiani, botteghe storiche e consorzi.

Un’ innovativa esposizione che soddisfa cuore, vista e olfatto e che si propone come la prima “puntata” di un format da riproporre anche nei prossimi anni per promuovere la Liguria attraverso i suoi prodotti e le sue persone, in chiave di marketing territoriale. L’expo così concepita trova origine in uno degli obiettivi strategici individuati da Agenzia in Liguria già nel piano di lavoro del 2023: creare un vero e proprio Salone dedicato a questo filone.

Dalla produzione di nicchia, all’azienda top in un determinato settore, dalla bellezza naturale all’ingegno umano, essere consapevoli delle nostre eccellenze è il primo passo per poterle promuovere con cognizione di causa e metterle in contatto tra loro perché si possano valorizzare a vicenda. Dal mattino alla sera, allo stand, sarà anche possibile acquistare prodotti tipici e conoscere i protagonisti delle tante imprese che animano lo stand con incontri, laboratori e speech che si svolgeranno nel cuore del padiglione, concepito come una piazza aperta, colorata e vivace. Lo spazio Liguria WOW è stato creato da Regione Liguria, con il supporto delle Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria e dell’Università di Genova.

“La Liguria è storicamente una comunità capace di unire i propri sapori di gusto, non solo al saper fare delle attività artigianali e di bottega, ma anche alla propensione alla ricerca tecnologica e scientifica che da sempre ci caratterizza. Un insieme che merita di essere stabilmente valorizzato anche con una diffusa visibilità e conoscenza nei mercati- sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Col “Salone delle Eccellenze” di Liguria WOW, che inaugureremo quest’anno in occasione di “The Ocean Race”, daremo con cadenza annuale concreta sintesi e visibilità a questo universo, presentando a giornalisti, buyer e influencer di tutto il mondo il meglio dell’operosità delle imprese e dei lavoratori della nostra regione”.

“Mi congratulo con gli organizzatori di questo format auspicabilmente replicabile – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, in cui si evince come la vasta produzione enogastronomica di eccellenze della Liguria sia fortemente legata alle specificità del territorio, alla storia e alla sua straordinaria biodiversità. Uno scrigno di ricchezze della terra che si traducono in prodotti ad alto valore aggiunto, senza mai smettere di raccontarci di luoghi e sapori dall’inestimabile valore, capaci di rinsaldare il senso di comunità e allo stesso tempo di essere apprezzati dai turisti con estrema facilità. Lo Stand Liguria WOW, strategico, è capace di correlare fattivamente le diverse realtà e la sua formula open saprà raccordare le filiere produttive tipiche con il pubblico, rivelando anche diverse curiosità e i molteplici punti di forza di una regione da scoprire e riscoprire”.

“Le regate conclusive dell’Ocean Race, evento di fama e risonanza internazionale, sono senza dubbio l’occasione migliore per far conoscere alle migliaia di appassionati della vela e di turisti che affolleranno il Waterfront di Genova le eccellenze a 360° della nostra regione. Liguria WOW è un bellissimo spazio espositivo studiato per fare promozione dei nostri prodotti ma anche per stupire grazie ad un ricco calendario di eventi” afferma l’assessore regionale al Turismo e ai Grandi eventi Augusto Sartori.

“Da anni – commenta il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio – le Camere di Commercio liguri promuovono le eccellenze del territorio ligure attraverso un sistema basato sulla certificazione volontaria, che ci permette di valorizzarle al meglio in tutte le manifestazioni cui partecipiamo in Italia e all’estero. E questo vale non soltanto per le eccellenze enogastronomiche (certificate tramite le DOP/IGP o marchi collettivi come Liguria Gourmet per la ristorazione e I Prodotti Genova Gourmet) ma anche per le eccellenze d’impresa come gli Artigiani in Liguria, le Botteghe storiche e i Locali di tradizione di Genova e Sestri Levante e le Imprese storiche d’Italia. Tutti marchi che saranno presenti all’interno dello stand, sia con i loro prodotti in vendita sia con il racconto delle loro storie d’impresa”.

“L’Ateneo ha accettato molto volentieri di seguire l’Ocean Race di porto in porto sin dalla tappa iniziale di Alicante, consapevole dell’importanza di questo evento come vetrina per la nostra città e per la nostra regione – ha commentato il Rettore Federico Delfino – Come una protagonista attiva della vita del territorio, l’Università di Genova è accanto agli altri attori istituzionali e produttivi per far conoscere le sue attività nella didattica e nella ricerca, di cui una voce significativa è rappresentata proprio dal mare, con un Centro appositamente dedicato a riunire tutte le discipline relative al contesto marino e marittimo”.

“In questi sei mesi di regata transoceanica Genova ha portato in vetrina le proprie eccellenze nelle 7 tappe intercontinentali, a partire dal seguitissimo Campionato mondiale del pesto genovese al mortaio, che ha incuriosito e attratto migliaia di visitatori del Pavillon – ha detto l’assessore al Marketing territoriale del Comune di Genova Francesca Corso – Con i nove giorni del Grand Finale, la nostra città avrà un’occasione unica di promozione per l’enogastronomia, le produzioni locali e l’artigianato, una variegata gamma di prodotti che daranno uno spaccato delle ricchezze del nostro territorio ai visitatori dell’Ocean Live Park, che potranno conoscere direttamente, in un’esperienza immersiva dei sensi, il know-how delle nostre micro, piccole e medie imprese del nostro territorio, delle nostre tradizioni a tavola e non solo”.

Il calendario degli eventi è consultabile su lamialiguria.it e alla pagina “Programma” di Genova the Grand Finale. Lo stand sarà visitabile secondo gli orari di apertura dell’Ocean Live Park (dalle 10.00 alle 22.00 il 24 e 25 giugno, il 30 giugno e 1° luglio. Dalle 10.00 alle 20.00 dal 26 al 29 giugno e il 2 luglio).