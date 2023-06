Nuovo rigassificatore, il governo sceglie la Liguria: Toti nominato commissario straordinario

Genova. Il governo ha scelto la Liguria per il nuovo impianto di rigassificazione che si aggiungerà alla rete nazionale in sostituzione dei grandi gasdotti dell’Europa Orientale. Si tratterà di un impianto galleggiante, una nave, che sarà ancorata vicino alla costa: a traghettare questa nuova installazione sarà Giovanni Toti, il presidente di Regione Liguria nominato commissario straordinario per la realizzazione di unità galleggianti di rigassificazione in Liguria. Queste infrastrutture avranno il compito di incrementare la capacità di rigassificazione a livello nazionale, mediante il collegamento alla rete di trasporto esistente nella Regione Liguria.

La nomina è stata ufficializzata dal sottosegretario Alfredo Mantovano, attraverso un documento firmato questa mattain. Ora resta da determinare la precisa ubicazione del nuovo impianto all’interno del territorio regionale. “Fin dall’inizio abbiamo dato la disponibilità della Regione Liguria di collaborare allo sforzo dell’autonomia energetica del Paese cercando di trarre il massimo beneficio per famiglie e imprese del nostro territorio, ovvero garantire fonti privilegiate di energia a costi competitivi – ha dichiarato Toti – Vi è un rigassificatore che dovrà essere posizionato ex novo nel piano energetico nazionale e vi è una ricollocazione del rigassificatore al momento appoggiato alla banchina del porto di Piombino ma che, dagli accordi presi, dovrà spostarsi nei prossimi anni. Col ministro Pichetto abbiamo iniziato questo ragionamento. Certamente uno di questi verrà posizionato nell’autorità del Mar Ligure Orientale che deve seguire il quadrante Nord Ovest del Paese e l’importante tessuto di imprese che esistono su questo territorio. Avremo tempo per confrontarci col ministero per la migliore collocazione e anche per i ritorni che devono avere i territori“.

“Vado? Genova? – risponde Toti ai cronisti – È prematuro, ci sono ipotesi che riguardano diverse collocazioni. Certamente sarà off-shore, a molti chilometri dalla costa. Poi certamente occorrerà un approfondimento sulle condutture e occorre aprire un tavolo di trattativa coi sindaci interessati, Regione Liguria, ministero e governo tutto per i ritorni che dovranno essere importanti per la cittadinanza in termini di convenienza nell’utilizzo del prodotto, per le imprese che devono avere la sicurezza di una fonte energetica privilegiata. Non parliamo di una cosa che avverrà domani“.