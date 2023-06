Nuovo forno crematorio a Staglieno, Pd: “Occorre fermarsi e attendere il piano regionale”

Genova. Il Gruppo del Partito Democratico esprime soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno, presentato dai Consiglieri D’Angelo, Lodi, Villa, Bruzzone e altri colleghi della minoranza, che chiedeva la convocazione urgente – attesa ormai da più di otto mesi – di una commissione consiliare di aggiornamento in merito alla costruzione del nuovo forno crematorio di Staglieno.

“Quello di oggi è un risultato importante – dichiarano i Consiglieri del Gruppo del Partito Democratico – la speranza è che non siano già stati affidati i lavori di realizzazione e che il Comune, in attesa del piano di programmazione regionale richiesto dalla norma nazionale e ad oggi in elaborazione, fermi il processo di ulteriori costruzioni, almeno fino al 10 luglio, e ascolti le istanze che giungono dal territorio, attraverso i Comitati, anche prendendo atto del fatto che non si registrano al momento richieste di cremazione superiori a quelle che l’impianto già esistente è in grado di soddisfare”.

“Al contrario – continuano i Consiglieri del Gruppo PD – visto l’alto impatto ambientale e i relativi rischi per la salute, è sicuramente auspicabile un ammodernamento del forno crematorio attualmente in azione”.