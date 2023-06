Nuova Ats tra Asl4 e Comuni della Val Fontanabuona per un nuovo modello di sanità di prossimità

Genova. È stato firmato oggi, presso uno studio notarile di Genova, l’atto che sancisce la nascita dell’Associazione temporanea di scopo (ATS) di cui fanno parte l’Asl 4 e i Comuni di Lorsica, Favale di Malvaro, Orero, Neirone e Moconesi, uniti nell’obiettivo di avviare un nuovo modello di sanità di prossimità a favore gli abitanti della Val Fontanabuona.

L’Associazione ha ottenuto un finanziamento di 212 mila euro, provenienti dai fondi PNRR-Missione 5, destinato all’acquisto e all’attrezzatura di un camper sanitario, che sarà utilizzato a partire dal 2024 per offrire alle comunità servizi di tipo infermieristico di base e servizi di telemedicina, come telemonitoraggi e teleconsulti, secondo la logica Hub e Spoke che metterà in rete il nuovo camper sanitario con l’Ospedaletto di Cicagna (punto di riferimento Spoke della vallata) con le sedi Hub della costa e l’Ospedale di Lavagna.

A bordo del mezzo mobile sarà presente un Infermiere di famiglia e comunità che presidierà il territorio promuovendo la salute nei piccoli Comuni della Val Fontanabuona, raggiungendo le persone laddove vivono, come già sperimentato con successo durante la campagna vaccinale anti Covid-19.

«La firma di oggi suggella un percorso di collaborazione tra l’Asl e i Comuni della Fontanabuona che vede la vallata sede di una serie di sperimentazioni avanzate di sanità di prossimità – dichiara il Direttore generale dell’Asl 4, Paolo Petralia -. Con l’acquisto del camper continuiamo a consolidare l’organizzazione del nuovo modello di salute, orientato a rispondere ai bisogni delle persone nei luoghi in cui vivono».

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto oggi che conferma l’ottimo lavoro di collaborazione svolto tra Asl 4 e Comuni, oltre alla capacità di esprimere una proposta progettuale vincente, con l’obiettivo primario di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini del nostro entroterra» commentano i sindaci dei Comuni coinvolti.