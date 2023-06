Nuoto, domenica alla Sportiva Sturla il 4° Memorial Fabio Gardella

Genova. Domenica la Sportiva Sturla organizza la quarta edizione del Memorial Fabio Gardella, in ricordo dell’indimenticato allenatore scomparso nel dicembre 2017 a seguito di un incidente stradale.

I suoi storici atleti, insieme alle nuove generazioni di lifesavers, si ritrovano presso la sede della centenaria società biancoverde per ricordare il pioniere del salvamento italiano. Il programma prevede gare oceaniche (frangente, staffetta frangente, tavola) al mattino nel Golfo di Sturla e gare (100 ostacoli, 50 trasporto pinne, 50 trasporto manichino, 50 torpedo, 100 superlifesaver, staffetta 4×50 mista) in vasca al pomeriggio presso la piscina sociale aperte a master, amatori, agonisti e propaganda. Non è necessario il tesseramento FIN.

Il 4° Memorial Fabio Gardella è uno dei grandi eventi dell’estate della Sportiva Sturla insieme al 19° Torneo del Mare-Trofeo Panarello (metà luglio) e al 79° Miglio Marino di Sturla in programma domenica 10 settembre.