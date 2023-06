Notte degli archivi, alla Fondazione Ansaldo la mostra di foto e cimeli sulla navigazione tra 800 e 900

Genova. Fondazione Ansaldo, in occasione de La Notte degli Archivi, ha organizzato per venerdì 9 giugno alle ore 18.30 una visita guidata gratuita dedicata al viaggio per mare tra la fine dell’Ottocento e gli anni ’60 del Novecento.

Cosa significava viaggiare e come si è evoluta questa pratica nel corso del tempo? Da sempre il viaggio per mare è stato metafora dell’esistenza stessa, della vita e della conoscenza, offrendosi a interpretazioni diverse a seconda di quanti e quali erano i protagonisti: i capitani di mare, le compagnie di navigazione, le navi che ne hanno fatto la storia, e non ultimo il comune viaggiatore.

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, con l’avvento dell’ultima fase della rivoluzione industriale e con la conseguente evoluzione dei mezzi di trasporto, il viaggio per mare subisce importanti modificazioni, cambiando nei fini, nelle modalità e nell’accessibilità. Dalla vela si passa al vapore, dai vascelli di medie dimensioni ai grandi transatlantici.

In seguito, nel corso del Novecento, le navi si fanno sempre più lussuose, aumentano gli agi anche per le classi economiche, il design raffinato dei transatlantici diventa di fatto uno dei principali portavoce del gusto italiano e del made in Italy all’estero.

Negli anni Sessanta, infine, si afferma quel modello di successo dedicato al turismo vero e proprio e all’intrattenimento che conosciamo come “crociera”. Maestose navi si producono nei cantieri genovesi, il porto della città si anima periodicamente grazie all’arrivo e alle partenze di questi magnifici alberghi galleggianti.

Lungo il percorso di visita si potranno ammirare numerosi documenti originali, diari di bordo, oggetti, disegni, foto e filmati d’epoca, che andranno a comporre un affresco esaustivo e affascinante del viaggio per mare e della sua storia.

Visita guidata gratuita

Venerdì 9 giugno 2023, ore 18.30

Villa Cattaneo dell’Olmo, Corso F.M. Perrone 118, Genova, 16152

Obbligo di prenotazione a info@fondazioneansaldo.it