Genova. “Neanche il virus ve lo ha fatto capire, sulla scuola bisogna investire”. “Siamo polli, non siamo bambini”. “Basta scuse, basta bugie: istruzione senza tagli e economie” Hanno protestato tutti insieme davanti alla sede dell’Ufficio scolastico regionale con cori e striscioni – genitori, docenti e piccoli studenti – per dire no ai tagli all’istruzione e al fenomeno delle “classi pollaio“. È la manifestazione organizzata questa mattina dall’istituto comprensivo San Fruttuoso, un mini-corteo e un presidio in via Assarotti ad anno scolastico terminato, ma con grandi preoccupazioni per quello che verrà.

“Noi coi tagli alla scuola non ci siamo, soprattutto per la nostra scuola che è un esempio di inclusione e apertura a tutti – spiega Emanuela Lercaro, presidente del consiglio di istituto -. Quest’anno, a fronte di 57 iscrizioni alla scuola d’infanzia, abbiamo avuto in assegnazione due classi con due bimbi disabili certificati ai sensi della legge 104 e altri due da certificare. A questo punto avremo due bambini disabili per ogni classe impossibili da gestire”.

L’asilo incriminato è Il piccolo Principe di via Donghi. “L’idea dell’Usr – racconta Lercaro – è quella di spostare i bambini sugli altri plessi, come fossero pacchi. Questo diventerà un problema per i bambini, ma anche per i genitori che spesso hanno un secondo figlio alla primaria: non è pensabile che debbano correre da una scuola all’altra”.

Ma i problemi riguardano anche la scuola secondaria di via Berghini: “A fronte di 78 iscrizioni ha avuto tre classi con due ragazzi 104. In questo modo ci saranno 26 ragazzi per classe. Chiediamo all’Usr di assegnare tre classi alla scuola d’infanzia e quattro alla scuola secondaria. I numeri ci sono. In futuro avremo numeri molto più alti, non è pensabile arrivare a 27-28 studenti per classe”.

L’istituto comprensivo di San Fruttuoso conta circa 600 iscritti, destinati a crescere anche in virtù dei progetti sperimentali sorti negli ultimi anni (sarà la seconda scuola di Genova a eliminare lo zaino per i bambini dopo la Daneo in centro storico). “In questo modo si distrugge quanto realizzato negli anni e diventa impossibile accogliere nuovi bambini”, ricorda Lercaro. E in questa situazione, ricordano genitori e docenti, si contravverrebbe anche alla normativa vigente che limita a 20 il numero massimo di studenti per classe in presenza di un disabile.

“No alle classi pollaio”, la proteste di insegnanti e famiglie dell’IC San Fruttuoso davanti al provveditorato

A pesare, poi, sono i ritardi della Asl nella certificazione delle disabilità che si riflettono sugli organici. “Per legge il riconoscimento dovrebbe arrivare entro quattro mesi, invece a Genova mediamente i genitori devono aspettare otto mesi”, ricorda Marco Macrì, il vigile del fuoco e sindacalista che aveva avviato la battaglia per le terapie destinate ai bimbi disabili in Liguria, costretti ad attendere mesi per trattamenti previsti dai Lea.