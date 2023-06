No a un ulteriore sconto di pena per Luca Delfino: il killer di Antonella Multari uscirà dal carcere il 28 luglio

Genova. L’ufficialità è arrivata nei giorni scorso. Luca Delfino, condannato a 16 anni e 8 mesi per l’omicidio della ex fidanzata Antonella Multari, uscirà dal carcere della Spezia il 28 luglio. Il tribunale di sorveglianza di Genova ha infatti respinto il ricorso presentato dallo stesso Delfino contro il diniego di un ulteriore sconto di pena per buona condotta che gli avrebbe consentito di lasciare il carcere tra due settimane. A pesare sul diniego è stato il comportamento di Delfino tenuto nel carcere di Biella, dove il killer avrebbe avuto comportamenti molesti e minacciosi nei confronti di un altro detenuto.

Il 28 luglio però Delfino non sarà un uomo libero: sarà immediatamente trasferito in una Rems (residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza . Nessuna certezza però sulla destinazione: il Dap (dipartimento per l’amministrazione penitenziaria) non ha ancora inviato il provvedimento. Le Rems sono due in Liguria, quella di Pra’ dove Delfino ha chiesto di essere trasferito perché vicino ai famigliari e anche al suo avvocato genovese Riccardo Lamonaca e quella di Calice al Cornoviglio in provincia della Spezia.

Ad aprile nell’udienza davanti al tribunale di sorveglianza che ha stabilito che Delfino è ancora socialmente pericoloso e dovrà restare in una struttura sanitaria per almeno 6 anni e mezzo (salvo rivalutazioni), Delfino si era detto “dispiaciuto e pentito”. “Se potessi tornare indietro non lo rifarei ma indietro non si torna. In questi anni però sono profondamente cambiato” aveva spiegato al giudice aggiungendo di voler lui stesso andare nella Rems “per seguire un percorso di cura e poi cominciare una nuova vita con la mia famiglia”.

Come prevede la legge che le ha istituite in sostituzione degli ospedali psichiatrici-giudiziari le Rems hanno 20 posti per i pazienti e circa il doppio tra medici e operatori. La sicurezza è garantita da guardie private non armate. Delfino sarà sottoposto probabilmente a cure farmacologiche, accompagnate da un percorso con uno psichiatra visto che l’obiettivo della creazione delle Rems è proprio il reinserimento sociale dei pazienti.