Napoli vs Sampdoria LIVE: reti bianche a metà match, occasione sprecata da Quagliarella

NAPOLI 0 – SAMPDORIA 0

42′ Napoli vicinissimo al vantaggio. Appoggio di Osimhen per l’accorrente Elmas. Conclusione in prossimità dell’area piccola letteralmente murata da Gunter.

40′ Calcio d’angolo per il Napoli. La difesa della Samp respinge. Napoli tutto nella metà campo avversaria.

35′ Il Napoli continua la pressione. Tanta densità da parte della squadra di Stankovic.

25′ Quagliarella arrugginito in questo frangente. Bel cross di Gabbiadini a giro verso il secondo palo. Il capitano blucerchiato colpisce male di testa da pochi passi spedendo sul fondo.

23′ Il Napoli prende le misure ma per ora non le trova. Osimhen colpisce di testa a seguito di un corner. Anche in questo caso, la sfera finisce sopra alla traversa.

20′ Come da copione, il Napoli fa la partita. La Sampdoria si difende e prova a ripartire. Corner per la squadra di Spalletti. La palla esce dall’area. Kvaratskhelia calcia ma la conclusione è alta.

14′ Kvaratskhelia si mette in proprio e prova la conclusione rasoterra dal limite dell’area. Palla fuori.

10′ Napoli padrone del pallone e spesso in area. La Sampdoria si distende bene in ripartenza. Inserimento in area di Zanoli che si allunga per colpire verso la porta. Gollini in uscita gli sbarra la strada.

3′ Zielinski subito pericoloso. Azione manovrata dei partenopei che porta la mezzala polacca al tiro da dentro l’area. Palla alta.

1′ Si parte. Napoli con la divisa di casa azzurra. Maglia gialla da trasferta per i blucerchiati.

Primo tempo

Testacoda al “Maradona”. Sampdoria ospite dei campioni d’Italia nell’ultima partita della Serie A. Scongiurata l’ipotesi fallimento, al termine dei 90 minuti si inizierà a parlare della prossima Serie B. Prima del fischio d’inizio, Dejan Stankovic ha annunciato che non sarà l’allenatore della Sampdoria l’anno prossimo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone. Allenatore: Spalletti.

Sampdoria (3-4-1-2): Turk; Gunter, Amione, Murru; Zanoli, Rincon, Paoletti, Augello; Leris, Gabbiadini; Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, De Luca, Segovia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Lotjonen, Ntanda. Allenatore: Stankovic.