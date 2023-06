Music Ballet Festival di Nervi, nel biglietto comprenso anche il viaggio in treno nel nodo di Genova

Genova. Con il Regionale di Trenitalia al Music ballet Festival in programma dal 28 giugno al 31 luglio ai parchi di Nervi, una celebrazione della creatività coreutica e musicale del nostro tempo, con ospiti di alto profilo artistico, provenienti da ogni latitudine del pianeta.

Il biglietto dello spettacolo comprende un biglietto di andata e uno di ritorno per Genova Nervi a bordo dei treni regionali da una qualsiasi stazione dell’area urbana di Genova*, dalle ore 17 del giorno dello spettacolo all’1.30 del giorno successivo.

Quindici appuntamenti all’insegna della musica e della danza per omaggiare, nella spettacolare cornice naturalistica dei parchi di Nervi, la grande tradizione artistica internazionale che appartiene alla storia della manifestazione.

Il palcoscenico a cielo aperto affacciato sul mare di Villa Grimaldi, dove avrà luogo la rassegna, è comodamente raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Genova Nervi con un breve e piacevole percorso a piedi di pochi minuti nel verde dei Parchi di Nervi.

I clienti del trasporto regionale Trenitalia, nel periodo del Nervi Music Ballet Festival 2023, possono inoltre visitare i Musei di Nervi (GAM Galleria d’Arte Moderna in Villa Serra, Wolfsoniana e Raccolte Frugone in Villa Grimaldi) al prezzo scontato del 40%. Per ottenere lo sconto è sufficiente esibire alla biglietteria del museo un abbonamento annuale, mensile o settimanale regionale Trenitalia assieme ad un documento d’identità.

*L’area ferroviaria genovese comprende le seguenti fermate: Genova Acquasanta, Genova Bolzaneto, Genova Borzoli, Genova Brignole, Genova Cornigliano, Genova Costa di Sestri, Genova Granara, Genova Nervi, Genova Pegli, Genova Piazza Principe, Genova Piazza Principe Sotterranea, Genova Pontedecimo, Genova Prà, Genova Quarto dei Mille, Genova Quinto al Mare, Genova Rivarolo, Genova S. Biagio, Genova Sampierdarena, Genova Sestri Ponente Aeroporto, Genova Sturla, Genova Vesima, Genova Via di Francia, Genova Voltri