Musei liguri aperti durante il weekend: il 2 e 4 giungo ingresso gratuito

Liguria. I musei statali della Direzione regionale Musei Liguria saranno straordinariamente aperti per il weekend 2-4 giugno 2023.

Per iniziativa del Ministero della Cultura l’ingresso sarà gratuito per la giornata del 2 giugno (Festa della Repubblica Italiana) e del 4 giugno (prima domenica del mese), ingresso con biglietto ordinario per la giornata di sabato 3 giugno.

Di seguito l’elenco di tutti i musei partecipanti all’iniziativa, divisi per provincia.

Provincia di Savona

Forte San Giovanni (Finale Ligure)

Venerdì 2 giugno | 10:00-19:30

Sabato 3 giugno | 10:00-19:30

Domenica 4 giugno | 10:00-19:30

Ingresso gratuito

Museo dell’Arte Vetraria Altarese (Altare)

Venerdì 2 giugno | 15:00-19:00

Sabato 3 giugno | 15:00-19:00

Domenica 4 giugno | 15:00-19:00 con ingresso gratuito

Biglietto intero €5, ridotto €3, gratuito minori 6 anni

Provincia di Imperia

Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia)

Venerdì 2 giugno | 08:30-19:30 con ingresso gratuito

Sabato 3 giugno | 08:30-19:30

Domenica 4 giugno | 08:30-19:30 con ingresso gratuito

La Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 (chiusa in caso di vento o maltempo)

Biglietto intero 4€, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni

Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia)

Venerdì 2 giugno | 09:30-14:30 con ingresso gratuito

Sabato 3 giugno | 09:30-14:30

Domenica 4 giugno | 09:30-14:30 con ingresso gratuito

Biglietto intero 3 €, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni

Forte Santa Tecla (Sanremo)

Venerdì 2 giugno | 10:00-13:00 – 15:00-18:00 con ingresso gratuito

Sabato 3 giugno | 10:00-13:00 – 15:00-18:00

Domenica 4 giugno | 10:00-13:00 – 15:00-18:00 con ingresso gratuito

Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni.

Sarà possibile visitare la mostra “Dal bianco e nero al colore. Giuliana Traverso” a cura di Orietta Bay. Il giorno 3 giugno alle 16.30 verrà inoltre inaugurata la mostra “Duecento anni di eleganza maschile (1805-2005)” a cura del Centro Musicale Stan Kenton di Sanremo. Sempre sabato 3 alle ore 17.00 nell’ambito della rassegna musicale “Swing Corner of the Fortress” concerto del trio composto da Simone Giacon (sax), Massimò Dal Prà (pianoforte) e Mauro Parrinello (contrabbasso). Ingresso 4 euro (fino ad esaurimento posti)

Provincia di Genova

Museo Archeologico Nazionale di Chiavari

Venerdì 2 giugno | 09:00-14:00 con ingresso gratuito

Sabato 3 giugno | 09:00-14:00

Domenica 4 giugno | CHIUSO

Biglietto intero 3 €, ridotto 2 €, gratuito minori 18 anni

Provincia della Spezia

Villa Romana del Varignano (Portovenere)

Venerdì 2 giugno | 08:30-13:30 (ultimo ingresso 12:45) con ingresso gratuito

Sabato 3 giugno | 08:30-18:30 (ultimo ingresso 17:45)

Domenica 4 giugno | 08:30-13:30 (ultimo ingresso 12:45) con ingresso gratuito

Biglietto intero € 3, ridotto € 2, gratuito minori 18 anni

Castello di San Terenzo (Lerici)

Venerdì 2 giugno | 10:00 – 13:00 — 15:00-18:00 con ingresso gratuito

Sabato 3 giugno | 15:00-18:00

Domenica 4 giugno | 10:00-13:00 — 15:00-18:00 con ingresso gratuito

Biglietto intero €3, ridotto € 2, gratuito minori di 18 anni

Fortezza Firmafede (Sarzana)

Venerdì 2 giugno | 11:00-13:00 – 15:00-19:00

Sabato 3 giugno | 11:00-13:00 – 15:00-19:00

Domenica 4 giugno | 11:00-13:00 – 15:00-19:00

Biglietto intero €5, mostra “Picasso. Le origini del mito” dall’8 aprile al 16 luglio, biglietto intero 12€, ridotto 8€

Fortezza di Sarzanello (Sarzana)

Venerdì 2 giugno | 10:00-13:00 – 15:00-19:00

Sabato 3 giugno | 10:00-13:00 – 15:00-18:00

Domenica 4 giugno | 10:00-19:00

Biglietto intero € 5, ridotto € 4, gratuito per minori di 6 anni

Museo Archeologico Nazionale e l’area archeologica di Luni

Venerdì 2 giugno | 08:30-19:30 con ingresso gratuito

Sabato 3 giugno | 08:30-19:30

Domenica 4 giugno | 08:30-19:30 con ingresso gratuito

L’Anfiteatro di Luni sarà aperto con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00 – Biglietto anfiteatro € 1 .

Inoltre a Luni il 3 ed il 4 giugno si potrà assistere ad una rievocazione storica. Sabato 3 giugno visita guidata con il geologo Guido Bologna. Domenica 4 giugno visita guidata al sito con il Direttore Antonella Traverso.

Biglietto intero €4, ridotto €2, gratuito minori 18 anni