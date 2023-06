Morto Berlusconi, Toti: “È stato l’Alfa e l’Omega della politica, con lui si chiude la seconda Repubblica”

Genova. Berlusconi “è stato l’Alfa e l’Omega della vita politica di questo Paese per chi lo ha apprezzato e per chi ne è stato irriducibile avversario. È stato comunque un metro del cambiamento dell’Italia. La seconda Repubblica italiana nasce con Berlusconi e credo che si chiuderà con lui”. Con queste parole solenni Giovanni Toti, presidente della Liguria, ricorda il leader di Forza Italia nel giorno della sua scomparsa, pochi minuti dopo aver annunciato la notizia in diretta nel corso del convegno col ministro Zangrillo a Palazzo Ducale.

“Credo che tutti oggi possano apprezzare lo sforzo gigantesco fatto da Berlusconi per cambiare e modernizzare questo Paese, compiere quella rivoluzione liberale di cui stiamo parlando oggi – prosegue Toti -. Spero che tutti sappiano cogliere un’eredità che è davvero gigantesca, un’eredità collettiva. Certamente resterà nel Pantheon di chi ha fatto un pezzo di storia della Repubblica con Alcide De Gasperi e pochi altri leader”.

“Il primo pensiero va alla famiglia, ai figli, a Marina, Piersilvio, con cui ho lavorato anni. È difficile mettere insieme quello che ha rappresentato Berlusconi”, ammette Toti. Il suo primo contatto col Cavaliere è stato attraverso Mediaset. “Sono entrato nei primi anni Novanta e ho apprezzato di Berlusconi prima la sua capacità di editore, liberale, capace di non imporre a nessuno le proprie idee, ma di convincere tutti della bontà di un percorso; la polifonia di un’azienda che ha dato voce in questi anni alla tv commerciale di questo Paese ed è stato un ampio spazio di libertà. E la capacità di rinunciare al suo ruolo di impresa per regalarsi tutto a questo Paese”.

Poi l’avvicinamento progressivo a Forza Italia fino a diventare “delfino” di Berlusconi, la candidatura in Liguria, la vittoria e pochi anni anni dopo lo strappo a livello politico. Con Berlusconi ci sono stati grandi momenti di felicità comune e anche momenti di dissidio e attrito, ma la grandezza del personaggio e la sua capacità di imprenditore, uomo di sport e della politica penso che oggi sovrasti ogni piccola cosa del passato”.

L’ultima volta che l’ha sentito? “Prima del suo primo ricovero in ospedale – racconta il governatore -. Per la verità avevamo parlato di una sua intervista uscita quel giorno in cui rilanciava l‘idea di un partito unico liberale e conservatore, un’idea che ha sempre coltivato fin dal 2009 e che certamente mi vedeva d’accordo”. Un’idea che ora verrà portata avanti “Adesso è il momento del dolore, del raccoglimento, dell’affetto e della memoria. Poi ragioneremo di tutto”, conclude.