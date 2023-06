Morto Berlusconi, minuto di silenzio nei Municipi: l’opposizione lascia l’aula per protesta

Genova. Minuto di silenzio con polemiche, questo pomeriggio durante i lavori delle assemblee municipali a Sampierdarena e Molassana, per la morte di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio dei ministri.

Al Centro Civico Buranello, all’inizio del consiglio congiunto tra Centro Ovest e Valpolcevera sul progetto di riattivazione della linea del Campasso e rigenerazione urbana dei quartieri attraversati, il presidente del Municipio V Federico Romeo ha chiesto un minuto di silenzio per “un ex presidente del Consiglio”, richiamandosi al cordoglio nazionale espresso dal presidente Sergio Mattarella.

A quel punto Vincenzo Lupia, consigliere polceverasco del Pd, si è alzato annunciando il proprio dissenso: “Stiamo commemorando un pregiudicato della Repubblica”. Tutti i consiglieri di opposizione si sono alzati e hanno abbandonato l’auditorium durante il momento di silenzio, per poi rientrare in sala.

Episodio analogo nel parlamentino di Molassana, dove è in corso una commissione municipale che a margine prevede anche un incontro coi tecnici del Comune sul progetto SSkymetro. Linea Condivisa e Movimento 5 Stelle hanno lasciato i loro posti in aula, mentre il Pd è rimasto specificando in una mozione d’ordine che si sarebbe unito al cordoglio “per l’uomo e non per il politico”.