Morto Berlusconi, la dedica su Escort Advisor: “Grazie a lui dignità al mondo del sesso a pagamento”

Genova. “Se oggi la parola ‘escort’ è entrata nel vocabolario collettivo ad indicare le professioniste che ricevono in appartamento, è anche grazie allo sdoganamento di questi anni nato dai processi a carico di Silvio Berlusconi“.

Con queste parole lo staff del portale Escort Advisor – che si autodefinisce come “il primo sito di recensioni di escort in Europa” – ha salutato Silvio Berlusconi morto questa mattina dopo una lunga convalescenza e una ancora più lunga e intensa vita politica, e non solo politica. E come tributo gli è stato dedicata per qualche ora l’home page del sito con un laconico ma inequivocabile ‘Ciao Silvio.”, su campo nero, nero come il lutto.

Una scelta dettata “Non per una simpatia politica o altri motivi, ma per il contributo che ha dato alla semantica del settore del sesso a pagamento in Italia – scrive lo staff in una nota stampa – Se oggi la parola “escort” è entrata nel vocabolario collettivo ad indicare le professioniste che ricevono in appartamento, è anche grazie allo sdoganamento di questi anni nato dai Processi a carico di Silvio Berlusconi”

“La parola “escort” nel mondo, anche anglosassone, è poco utilizzata e spesso ha altri significati. Nel gergo del settore si tende ad utilizzare parole più spinte e derivanti dal turpiloquio: “Nuten” in tedesco, “putas” in spagnolo, “loft girls” in inglese, per esempio. La grande risonanza dei Processi a Berlusconi ha fatto sì che gli italiani abbiano iniziato a cercare su Google la parola “escort” senza remore – continua la nota – Una parola meno offensiva e più dignitosa per le operatrici del sesso. Probabilmente un caso unico in tutto il mondo degli incontri per adulti. Un omaggio, quindi ad un uomo che pubblicamente ha contribuito a normalizzare, anche se a modo suo, un settore ancora oggi controverso”.