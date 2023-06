Morto Berlusconi, il ricordo di Toti sui social: “Il suo impegno sia patrimonio comune”

Liguria. “Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere: il presidente Silvio Berlusconi non è più con noi. È davvero difficile in questo momento ordinare emozioni e trent’anni di ricordi. Il mio abbraccio va alla sua famiglia, ai suoi figli, che hanno diviso un padre con il suo impegno per il Paese”.

Così scrive il presidente Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook, postando una foto di qualche anno fa che lo ritrae al fianco del Cavaliere, all’inizio della carriera politica all’interno di Forza Italia.

“Oggi l’Italia è infinitamente più povera, spaesata. Ma sono certo che da lassù continuerà il suo lavoro. A noi qui continuare lo sforzo di modernizzazione e cambiamento della nostra Repubblica. Un impegno che deve essere eredità e patrimonio comune” conclude il governatore ligure.