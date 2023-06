Morto Berlusconi, Bucci: “La sua voglia di cambiare ha significato tanto, un dovere ricordarlo”

Genova. Quando è sceso in campo avevo 33 anni, due anni prima di andare in America. Ho vissuto quell’esperienza come voglia di cambiare. Lui l’aveva cavalcata e aveva fatto il cambiamento. Questo per me ha significato tanto: si può cambiare, migliorare, fare le cose. È stato il motto della mia vita, cambiare consente di avere energia”.

Così il sindaco Marco Bucci ricorda Silvio Berlusconi, scomparso oggi all’età di 86 anni. Anche il primo cittadino genovese ha appreso la notizia durante il convegno a Palazzo Ducale col ministro Paolo Zangrillo e Giovanni Toti, evento sospeso e annullato dopo un minuto di silenzio.

“È una notizia triste per tutti noi. Ricordo le telefonate che gli ho fatto quando sono stato eletto, la prima e la seconda volta. Non sono mai stato ad Arcore ma da lui ho ottenuto supporto e devo dirgli grazie“, ricorda Bucci.

“Ha fatto tante cose nella sua vita, buone o cattive non sta a me giudicarlo. Posso dire che ha fatto tanto per la nostra nazione e la nazione deve dirgli grazie. Do soltanto un giudizio tecnico: ha fatto tanto per le sue aziende, per l’Italia, per tutti. Penso sia un dovere dell’Italia ricordarlo”, conclude il sindaco.