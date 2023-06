Mortale a Moneglia, la vittima è Simona Tolini: l’auto che l’ha uccisa è passata col rosso

Sestri Levante. Dopo oltre 4 ore di rilievi è stata riaperta poco prima delle 20 la strada che collega Riva Trigoso con Moneglia, famosa per le sue gallerie e i suoi semafori. Una strada unica ma che oggi ha avuto il triste destino di essere lo scenario di un terribile incidente mortale.

Come abbiamo raccontato, poco dopo le 15 una moto è stata travolta da auto proprio dentro queste gallerie: ad avere la peggio Simona Tolini, residente a Masso, nel comune di Castiglione Chiavarese, che si trovava in sella alla moto guidata da Maurizio Tola, un suo amico. Lo scontro è stato terrificante, aggravato dall’angusto spazio di quella strada avvolta dalla pietra delle gallerie.

Pochi istanti e per Simona non c’è stato più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori giunti sul posto in pochi minuti. L’amico, invece, lotta ancora tra la vita e la morte: recuperato sull’asfalto e intubato, è stato trasportato al pronto soccorso del Cisanello di Pisa dall’elicottero dell’elisoccorso toscano, disponibile in quel momento.

Nelle ore successive è emersa anche la dinamica: secondo la prima ricostruzione dei fatti, acclarata anche grazie ai tanti testimoni presenti e dalle telecamere di sicurezza, l’auto sarebbe entrata in galleria lato Moneglia, sorpassando le auto incolonnate davanti al semaforo rosso. Un’infrazione pesante che è costata la vita alla donna.

L’auto è stata sequestrata e al conducente è stata ritirata la patente. Sarà indagato per omicidio stradale. Il corpo della donna è stato portato all’ospedale San Martino di Genova a disposizione dell’autorità giudiziaria.