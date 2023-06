Monte di Portofino, turista 65enne disidratato e colto da malore: soccorso e portato in elicottero al San Martino

Genova. Intervento di soccorso stamattina sul monte di Portofino. Un turista olandese di 65 anni che stava percorrendo il sentiero delle Batterie ha accusato un malore e si è accasciato a terra. La macchina dei soccorsi ha coinvolto i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino e i volontari del soccorso di Ruta.

A raggiungere i turisti sono stati i vigili del fuoco con l’elicottero Drago: l’uomo è stato verricellato, visto che si trovava in una zona impervia, ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

Non è in gravi condizioni. Come ogni anno i soccorritori soprattutto nella stagione calda, si ritrovano a intervenire in situazioni simili spesso a causa della poca prudenza di chi affronta i sentieri senza scorte d’acqua e abbigliamento adeguato.