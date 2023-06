Mondiale Under 20: l’Italia fa fuori l’Inghilterra (2-1) e passa ai quarti di finale

Genova. L’Italia Under 20 manda a casa (2-1) l’Inghilterra nel Mundial Fifa Under 20, che si gioca in Argentina.

Gli azzurrini di mister Carmine Nunziata si sono imposti (2-1) sull’Inghilterra, nella gara, ad eliminazione diretta, giocata allo Stadio ‘Unico Diego Armando Maradona’ di La Plata, guadagnando l’accesso ai quarti di finale (sabato 3 giugno, alle 23.00, al “Bicentenario” di San Juan, contro la Colombia). Baldanzi e Devine sono stati i marcatori delle reti realizzate nella prima frazione di gioco.

Il mister azzurro Carmine Nunziata ha effettuato la mossa vincente (al 74°) facendo entrare in campo l’attaccante blucerchiato Daniele Montevago, che ha alzato l’asticella della qualità in fase di gioco, situazione che ha permesso all’Italia di realizzare il match Point con Cesare Casadei, abile a realizzare (all’88°) un calcio i rigore.

La formazione degli azzurrini:

(4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Turricchia, Guarino, Fontanarosa; Prati, Casadei, Baldanzi (92° Giovane); Faticanti; Ambrosino (74° Montevago), Esposito (92° Fiumano)

Tra i giocatori della Nazionale Under 20 è presente anche il genoano Luca Lipani.

Ecco l’elenco completo dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano Calcio), Gioele Zacchi (Sassuolo)