Minicar elettrica gettata in mare, la ‘bravata’ nella notte a Santa Margherita

Santa Margherita. Atto vandalico nel week end a Santa Margherita. Durante la notte tra venerdì e sabato alcuni ignoti hanno gettato a mare una minicar elettrica del modello Estrima, appartenente alla società di car sharing Birò.

Il quadriciclo elettrico era parcheggiato in banchina Sant’Erasmo, vicino al distributore di benzina, a disposizione dei clienti per il noleggio autonomo. Nel week end a Sant’Erasmo erano in corso i festeggiamenti patronali, con spettacoli anche serali: quindi il fatto presumibilmente si è verificato a notte fonda. Il quadriciclo è stato presumibilmente sollevato di peso da un gruppo di persone e gettato in acqua dove vengono scaricate le cassette dei pescherecci, davanti al mercato del pesce.

L’atto vandalico è stato scoperto a quanto sembra solo questa mattina, quando la vettura è stata recuperata con una gru. Ora la minicar è stata ricoverata nel giardino dell’istituto San Giorgio di via Maragliano, in attesa di accertamenti. Non è chiaro se il raid è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona. Per il momento né il Comune né la società hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.