Minaccia con coltello e bastone il padre 80enne per farsi dare i soldi: arrestato

Genova. Un uomo di 40 anni, di nazionalità marocchina, è finito nei guai per aver minacciato con un coltello e un bastone il padre di 80 anni per costringerlo a dargli del denaro.

Come riportato in un comunicato dei carabinieri, l’uomo, con pregiudizi di polizia, per spaventare ancora di più il padre avrebbe anche tentato di tagliarsi e ferirsi.

L’anziano sarebbe però riuscito a chiudersi in camera e a chiamare i carabinieri che sono giunti immediatamente sul posto.

I militari hanno trovato il 40enne intento a forzare la porta in cui si era rinchiuso il padre. L’uomo è stato quindi fermato, arrestato e portato nel carcere di Marassi.