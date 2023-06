Liguria. Alta pressione in rinforzo e condizioni di instabilità in definitiva attenuazione sulla Liguria, a parte qualche isolato temporale pomeridiano sui rilievi.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 17 giugno avremo al mattino cielo sereno ovunque. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi; non si esclude qualche piovasco o breve temporale sulle Alpi Liguri e le testate di Val Trebbia e Aveto nel pomeriggio, persistenza di tempo soleggiato lungo la costa. In serata torna in sereno su tutta la regione.

Venti da deboli a moderati intorno sud. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento nelle zone interne: sulla costa minime tra 18 e 21 gradi, massime tra 25 e 28 gradi; all’interno minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 24 e 27 gradi.

Domenica 18 giugno cielo sereno o velato al mattino. Nel pomeriggio nubi medio-alte in aumento da ovest verso est, senza precipitazioni, al massimo qualche rovescio sulle Alpi Liguri.

Venti da deboli a moderati meridionali. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Lunedì 19 giugno cielo lattiginoso o velato con temperature in aumento, vento moderato da sud-est.