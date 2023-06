Liguria. L’alta pressione di questi giorni è in fase di indebolimento a causa dell’arrivo di una saccatura di origine nord-atlantica che ci interesserà nella giornata di venerdì 30 giugno. A dirlo gli esperti del centro meteo Limet.

Per oggi, giovedì 29 giugno, sono preevisti al mattino possibili rovesci su interno Imperiese e del Savonese occidentale in possibile sconfinamento anche nelle aree costiere adiacenti. Su Genovese cielo in prevalenza nuvoloso e non si esclude qualche pioggerella anche se il grosso delle precipitazioni è previsto rimanga in mare. A levante cielo poco nuvoloso. Dal pomeriggio attività cumuliforme in aumento sull’Appennino con fenomeni temporaleschi su Alpi Liguri, Bormida occidentale, Trebbia, Aveto, Vara e Fontana buona, con brevi sconfinamenti costieri più probabili su Savonese e Imperiese.

Venti: al mattino moderati / tesi da nord su Genovese di ponente e Savonese in rotazione a est su Imperiese, in calo dal pomeriggio. Venti deboli e variabili, invece, altrove.

Mari: Poco mosso o al più mosso a ponente.

Temperature sono stazionarie. In costa si registra un minimo tra 20 e 23°C, e un massimo tra 27 e 30° C. All’interno invece un minimo tra 10 e 16°C, e un massimo tra 26 e 29°C.