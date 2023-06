Liguria. Un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale tende a consolidarsi sulla nostra Penisola, ci attendono giornate stabili e con temperature in aumento.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 20 giugno avremo tra la notte ed il primo mattino qualche addensamento potrà interessare il savonese ed il relativo entroterra, nel corso della mattinata velature in transito in un contesto assolato sull’intera regione. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata con stratificazioni medio-alte in transito, a tratti potranno risultare maggiormente compatte.

Venti deboli o moderati, con locali rinforzi fino a tesi, da est/sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. Ventilazione forte da sud-est sul Ligure centro-orientale, da nord-est nell’area occidentale. Mare mosso, in aumento a molto mosso al largo. Temperature in aumento: sulla costa minime tra 20 e 24 gradi, massime tra 27 e 31 gradi (fino a 35 gradi sull’estremo ponente); all’interno minime tra 11 e 20 gradi, massime tra 24 e 31 gradi.

Mercoledì 21 giugno giornata caratterizzata dal transito di stratificazioni medio-alte in un contesto assolato.

Venti deboli o al più moderati da est/sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. Locali rinforzi fino a tesi sul Ligure. Mare mosso. Temperature in lieve aumento, valori massimi abbondantemente oltre i 30 gradi.

Giovedì 22 giugno ancora stratificazioni medio-alte in transito, a tratti potranno risultare consistenti. Nel corso del pomeriggio non si esclude la formazione di qualche rovescio o temporale sulle Alpi Liguri. Temperature stazionarie.