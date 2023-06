Genova. Sulla Liguria generali condizioni di stabilità nei prossimi tre giorni. Vediamo le previsioni elaborate dal centro meteo Limet.

Sabato 24 giugno. Forti venti da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa. Cielo e Fenomeni: Tempo soleggiato ovunque. Da segnalare solo qualche nube a levante e sull’Imperiese nel pomeriggio senza conseguenze, sereno in serata. Venti: Moderati o forti da nord-nord-est al mattino come da avviso. Progressivo indebolimento nell’arco della giornata fino a deboli variabili in serata. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: In lieve calo le minime nelle zone interne, massime in aumento lungo le coste con caldo secco. Costa: min +22/24°C, max: +30/33° C. Interno: min: +10/16°C , max: +25/28°C

Domenica 25 giugno. Stabile e soleggiato. Qualche nube sui rilievi nel pomeriggio, in attenuazione in serata. Venti: Deboli meridionali sul settore centro-occidentale, moderati da ovest sull’estremo levante nel pomeriggio. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: In lieve calo le massime sotto costa. Minime stazionarie.

Lunedì 26 giugno. Soleggiato a parte nubi nelle zone interne nel pomeriggio con qualche rovescio sulle Alpi Liguri, in rapida attenuazione in serata, temperature stazionarie, venti deboli.