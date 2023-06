Liguria. Lo abbiamo capito dal temporale improvviso su Genova all’alba di questa mattina. Si apre un’ulteriore “ferita barica”, un’interruzione dell’alta pressione sul Mediterraneo, e quindi con l’avvio di questa settimana avremo un graduale aumento dell’instabilità con rovesci e temporali. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 12 giugno, al primo mattino rovesci temporaleschi in discesa dal Piemonte interesseranno i versanti padani centro-occidentali, non si esclude la formazione di qualche temporale anche tra Savonese e Genovesato. Nel corso della mattinata generale esaurimento dei fenomeni con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, anche se potrà persistere un po’ di nuvolosità su Savonese e relativo entroterra.

Dalle ore centrali della giornata consueta formazione di rovesci e temporali nelle zone interne; lungo la fascia costiera alternanza tra sole e transito di velature, anche se non si esclude qualche locale e parziale sconfinamento sulla costa del settore centrale. In serata generale esaurimento dei fenomeni con ampie aperture associate.

Venti: al mattino moderati, con rinforzi fino a tesi/forti, dai quadranti da nord su Savonese e Genovesato occidentale, altrove deboli di direzione variabile. Dalle ore centrali della giornata ventilazione debole o moderata in prevalenza dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento: saranno comprese sulla costa tra 18 e 30 gradi, nell’interno tra 8 e 28.

Domani, martedì 13 giugno, giornata spiccatamente instabile sull’intera regione. Rovesci temporaleschi interesseranno principalmente i rilievi e il settore centro-orientale. Venti moderati da sud-est sul centro-levante, da nord altrove. Mare poco mosso. Temperature in diminuzione, specie le massime.

Per mercoledì 14 giugno avremo ancora molte nubi sull’intera regione con sviluppo di rovesci e temporali sparsi, specie nelle zone interne e sul levante. Situazione in graduale miglioramento a partire dal tardo pomeriggio. Temperature stazionarie.