Liguria. Continuano le velature sul cielo della Liguria, frammiste a polvere del deserto in sospensione. Sarà una giornata molto calda secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia. I venti saranno moderati/tesi da Est, Sud Est; Nord Est sul Ponente ligure. Mare mosso per onda da Sud Est e temperature in aumento con le minime sulla costa tra +20 e +24° C, nell’interno tra +13° e +20° C. Massime tra +28 e +32° C sulla costa, tra +26 e +32° C nell’interno.

Domani, 22 giugno, ancora passaggio di velature e cielo sporco a causa di pulviscolo sahariano in sospensione. Venti deboli da Sud Est, mare poco mosso, temperature in aumento, valori massimi abbondantemente oltre i 30°C.

Venerdì cambia leggermente, con un passaggio di nubi al mattino, ma senza precipitazioni. Ventilazione meridionale di moderata intensità.