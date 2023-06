Genova. Circolazione relativamente più fresca ed umida ancora attiva per oggi sul Mediterraneo centro-occidentale con residua instabilità sulla Liguria. Da domani assisteremo al ripristino di condizioni anticicloniche tipicamente estive. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Giovedì 15 giugno 2023. Sereno o al più poco nuvoloso al mattino per il passaggio di innocue nubi alte. Temporali pomeridiani relegati ai rilievi dell’imperiese, con locali sconfinamenti lungo la costa. Sereno ovunque in serata. Venti: Moderati da nord. A regime di brezza dal pomeriggio. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: Deciso aumento delle massime. Costa: min 18/20°C, max 26/28°C. Interno: min: +11/16°C , max 23/26°C

Venerdì 16 giugno. Sereno su gran parte della regione. Blanda instabilità pomeridiana su val d’Aveto, Trebbia e Alpi liguri. Venti: Moderati da nord. Mari: mosso al largo, poco mosso sotto-costa. Temperature: in ulteriore aumento

Sabato 17 giugno. Avvisi: nessuno. Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata .