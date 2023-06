Maxi tamponamento a Multedo: scontro tra 4 auto in via Ronchi

Genova. Maxi tamponamento in via Ronchi, in direzione Ponente, a Multedo, dove quattro auto si sono scontrate intorno alle 11.25 di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, ambulanze e automedica del 118, per prestare soccorso alle persone ferite coinvolte, e la polizia locale per gli accertamenti del sinistro e il monitoraggio del traffico.

Secondo le prime informazioni si registrano quattro feriti, fortunatamente non gravi. Due sono stati trasportati in codice giallo, uno al Villa Scassi e uno a Voltri. Un uomo di 84 anni inceve è stato portato in codice rosso per dinamica al Galliera. Infine, il quarto ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale.

A causa dell’incidente, in via Ronchi al momentosi segnalano modifiche alla circolazione.