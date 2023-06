Maturità, le tracce della prima prova: Quasimodo, Moravia, Piero Angela e Fallaci

Genova. Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sugli argomenti della prima prova scritta di questa maturità 2023.

Per l’analisi del testo (tipologia A) sono stati scelti “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo per il testo poetico e Alberto Moravia per il testo in prosa, con un brano tratto da “Gli Indifferenti”.

Per quanto riguarda il testo argomentativo (tipologia B): Federico Chabod, “L’idea di Nazione”; Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” (ultima opera-testamento edita nel 2022) e Oriana Fallaci, “Intervista con la storia” (dal volume che raccoglie le interviste alle figure che hanno segnato il corso del secondo Novecento, da Henry Kissinger a Willy Brandt, da Golda Meir a Indira Gandhi, da Arafat a Hussein di Giordania, da Nenni ad Amendola, fino a Giulio Andreotti).

Per il tema di attualità (tipologia C): Lettera aperta al ministro Bianchi sull’esame di Maturità e Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”.

Ecco la poesia di Quasimodo:

In principio Dio creò il cielo

e la terra, poi nel suo giorno

esatto mise i luminari in cielo

e al settimo giorno si riposò

Dopo miliardi di anni l’uomo,

fatto a sua immagine e somiglianza,

senza mai riposare, con la sua

intelligenza laica,

senza timore, nel cielo sereno

d’una notte d’ottobre,

mise altri luminari uguali

a quelli che giravano

dalla creazione del mondo. Amen.