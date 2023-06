Marina Militare Nastro Rosa Tour, la terza edizione parte da Genova: sarà la prima di 8 tappe

Genova. L’Amerigo Vespucci, in partenza per il giro del mondo, ospiterà l’Opening della 3^ edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour che si concluderà a Venezia il 29 luglio con la cerimonia di premiazione.

L’evento si svolgerà a Genova il prossimo 29 giugno alle 18.00 per presentare i team in gara, le 8 tappe e le novità del Tour.

Tra le novità di quest’anno un team con un’imbarcazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà presente anche all’interno del villaggio di regata con la distribuzione della Carta Giovani. In gara anche un team dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è un evento che racchiude in sé le variegate anime “sportive” della vela. L’evento unisce infatti il fascino delle regate offshore, disputate dalla flotta di dieci Beneteau Figaro 3 lungo le congiungenti le varie sedi di tappa, all’agonismo dinamico delle prove sulle boe, dove a essere protagonisti saranno gli specialisti delle classi Wingfoil e WASZP, singolo foiling one design di ultima generazione.

Il Tour, che porta il nome della Marina Militare e che la Forza Armata supporta attivamente nelle fasi di realizzazione, è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events, e con il supporto di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – e della Federazione Italiana Vela.

Si tratta di una manifestazione sportiva che nasce per valorizzare il brand Marina Militare attraverso la vela e che negli anni è diventata un’efficace strumento per promuovere insieme ad ENIT il turismo e le bellezze del Paese.

Il 1° luglio le imbarcazioni del Marina Militare Nastro Rosa Tour accompagneranno Nave Amerigo Vespucci in uscita dal Porto di Genova per renderle omaggio in occasione della partenza per il giro del mondo. Interverranno: il Sindaco di Genova dottor Marco Bucci, il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, il Presidente FIV sezione Genova –Federazione Italiana Vela – Dottor Maurizio Buscemi, il Consigliere di Amministrazione di Enit dottor Sandro Pappalardo, il Presidente di SSi Sports & Events dottor Riccardo Simoneschi, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi dottor Luca Andreoli. Modera l’evento il giornalista sportivo Mauro Melandri