Marco Granara lascia il santuario della Guardia dopo 27 anni: nominato rettore don Andrea Robotti

Genova. Monsignor Marco Granara non è più il rettore del santuario di Nostra Signora della Guardia. Al suo posto è stato nominato don Andrea Robotti, attuale parroco di Nostra Signora del Soccorso e San Rocco a Pra’.

La decisione è stata presa dall’arcivescovo, monsignor Marco Tasca, tenuto conto dell’anzianità di Granara, che ha compiuto 82 anni lo scorso dicembre, e dei problemi di salute che lo affliggono da tempo.

Monsignor Granara, nato a Besolagno di Savignone nel 1940 e ordinato sacerdote nel 1963, è stato rettore del santuario più frequentato dai genovesi per 27 anni, essendo stato nominato nel 1996.

In questo lungo periodo sul monte Figogna ha avuto modo di accogliere ben due papi: prima Benedetto XVI in occasione della visita pastorale a Genova tra il 17 e il 18 maggio 2008, quando il pontefice ha portato in dono la Rosa d’Oro, e poi Francesco, che nell’ambito della sua visita in città il 27 maggio 2017 ha incontrato i gruppi giovanili della diocesi e ha pranzato con un gruppo di poveri, detenuti e rifugiati.

Oltre a guidare il santuario della Guardia, Granara è rettore della chiesa di San Pietro in Banchi e presidente onorario della Fondazione Antiusura, onlus sorta proprio nel 1996 per volere dell’allora arcivescovo Tettamanzi.