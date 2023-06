Maltempo sulla Liguria, allerta gialla estesa fino a mezzanotte su genovese e levante

Genova. Visto il perdurare delle condizioni di maltempo l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal è stata modificata ed estesa.

L’allerta si concluderà

Alle 24 nelle zone B, C, E (Genovesato, levante, versanti padani di levante)

Alle 18 nella zona A (ponente)

Alle 21 nella zona D (versanti padani di ponente)

Per domani, sabato 1 luglio, si segnala invece una bassa probabilità di temporali forti su tutta la regione esclusa la zona del ponente.

Nella mattinata di oggi l’intero territorio della Liguria è interessato da piogge diffuse, da Ponente a Levante. La zona più colpita è quella centrale della regione, attorno alla città di Genova, con precipitazioni dalla costa all’entroterra e fino al confine con Piemonte ed Emilia.

Piogge. Si sono registrati 63 millimetri in un’ora a Viganego (entroterra di Genova), 90,8 millimetri in tre ore a Barbagelata e 45,8 in appena 30 minuti a Sant’Ilario, nell’estremo levante del capoluogo. Sono attive diverse celle temporalesche, che hanno causato piogge intense nel savonese (zona di Loano) e nello spezzino. Piogge anche su tutto il resto del territorio regionale, con precipitazioni tra deboli e moderate, ma persistenti. I fenomeni sono comparsi, come previsto, a partire dall’estremo ponente in mattinata.

Al momento risultano segnalati piccoli allagamenti localizzati, ad esempio nel levante genovese, ma nessun danno significativo.

Previsioni. Nelle prossime ore, permarranno condizioni d’instabilità diffusa su tutta la regione con possibili fenomeni temporaleschi forti e organizzati. E’ previsto in serata l’ingresso di venti settentrionali a partire da ponente in estensione al resto della regione, associato al graduale allontanamento della perturbazione verso levante. Tuttavia, nelle ore notturne, saranno ancora possibili locali fenomeni temporaleschi legati a instabilità residua. La perturbazione odierna ha portato un calo delle temperature; nei prossimi giorni i termometri risaliranno gradualmente ma senza toccare valori eccessivi.

AVVISO METEO

OGGI VENERDI’ 30 GIUGNO

Un profondo minimo depressionario determina condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni diffuse che daranno luogo a cumulate fino a elevate su CDE e intensità forti su BCDE. Le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di fenomeni forti e organizzati su tutte le zone. In serata rinforzo dei venti settentrionali intorno ai 40-50 km/h, in particolare sul centro.

DOMANI SABATO 1 LUGLIO

La perturbazione si allontana e lascia residua instabilità sulla regione con bassa probabilità di temporali forti su BCDE, più probabili su parte orientale, con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Mare mosso con onda lunga (7-8 sec) da Libeccio su C.

DOPODOMANI DOMENICA 2 LUGLIO

Possibile attività convettiva sui rilievi di intensità al più moderata.

Nelle immagini la cartina con le zone coinvolte nell’allerta, la scansione oraria dell’allerta, la cartina con la distribuzione delle piogge nelle ultime 3 ore e lo scatto del satellite alle ore 11.45.