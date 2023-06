Malore alla guida dell’auto, donna si scontra contro un bus a Nervi

Genova. Un’auto e un autobus Amt della linea extraurbana si sono scontrati, nel primo pomeriggio di oggi, in via Donato Somma a Nervi.

Il bus viaggiava in direzione Genova quando è stato colpito frontalmente da un’auto a bordo della quale l’autista, una donna, ha avuto un malore. Quattro feriti totali, tutte donne e nessuna grave, è il bilancio dell’incidente.

Come comunicato in una nota dal Policlinico San Martino, al momento stanno terminando l’iter diagnostico sia l’autista dell’autobus, un uomo di 30 anni, che una passeggera, una donna di 44 anni.

Rimarrà invece, per almeno 24 ore, nel reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) del Pronto Soccorso la passeggera della macchina, una donna di 38 anni.

Secondo le prime informazioni, la donna a guida dell’auto, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Per questo ha sbattuto violentemente contro il bus che viaggiava invece in direzione contraria. La donna viaggiava da sola. Per via della brusca frenata e dell’impatto col bus, anche tre passeggere a bordo della corriera sono state ferite.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Bogliasco, che hanno poi accompagnato la conducente al San Martino in codice giallo, accompagnati dall’automedica Golf1. Subito dopo sono arrivati anche i militi della Croce Rossa di Sori e della Croce Verde di Quarto oltre alla Polizia Locale.