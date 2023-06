L’Università di Genova ospita Across The Sea, 40 studenti dal mondo per parlare di Mediterraneo

Genova. Si terrà dal 5 al 7 giugno 2023, presso l’Università di Genova, Across the Sea, un evento che celebra il Mediterraneo, focalizzato su tematiche molto attuali quali il cambiamento climatico e delle migrazioni.

Il progetto, nato dall’idea di tre giovani Alfieri della Repubblica – Virginia Barchiesi, Chiara Damasco e Manuel Pala – ha come protagonisti oltre quaranta studentesse e studenti universitari provenienti da 13 Paesi del bacino mediterraneo. Oltre all’Italia saranno presenti delegazioni da Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Libano, Malta, Turchia, Palestina, Siria, Spagna e Tunisia.

Durante i tre giorni saranno organizzati momenti di formazione, confronto, lectures e seminari per giungere alla redazione di un documento che verrà consegnato personalmente al diplomatico Grammenos Mastrojeni, Deputy Secretary General dell’Unione per il Mediterraneo.

L’evento rappresenta l’atto conclusivo di un anno di lavoro, iniziato a settembre del 2022 con incontri online e di formazione per gli studenti partecipanti.

L’obiettivo principale, come spiegano i tre ideatori, è «offrire ai delegati uno spazio in cui poter dialogare nel rispetto delle differenze reciproche. Oltre ad affrontare il tema sempre più attuale dei cambiamenti climatici, lo scopo è quello di favorire il dialogo interculturale, il rispetto tra i popoli e l’amicizia tra le nazioni. In un momento storico dove tristemente si parla sempre più spesso di guerre, noi vogliamo invece parlare di amicizia, di pace e di rispetto, disincentivando la logica dei muri che dividono. La nostra società ha bisogno di costruttori di ponti e questo progetto mostra il nostro piccolo contributo nei confronti di questa causa».

Across the Sea è un progetto a cura dell’Associazione Culturale Giovane Athena e vanta la media partnership della RAI e di RAI Radio 1, il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione internazionale, del Ministero dell’agricoltura e transizione ecologica, del Parlamento Europeo, dell’Università di Genova, dell’Unione per il Mediterraneo, della Regione Liguria, del Comune di Genova, della Camera di Commercio internazionali d’Italia (ICC) e dell’Associazione Nazionale Alfieri della Repubblica Italiana.

Il programma dettagliato è sul profilo Instagram dell’evento