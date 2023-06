Lungomare Canepa, parte il bando per la progettazione esecutiva del parco lineare

Genova. E’ stato pubblicato in queste ore il bando per la progettazione esecutiva del nuovo parco urbano lineare di Lungomare Canepa, che prevede inserimenti alborei in prosecuzione con il futuro Parco della Lanterna, previsto nell’ambito della costruzione del tunnel Sub Portuale, e una nuova pista ciclabile.

L’importo per i lavori è pari a poco più di 12 milioni di euro e il termine per participare al bando è stato fissato alle ore 12 del 13 luglio prossimo. L’opera non è suddivisibile in lotti, mentre sarà possibile procedere ad dei subappalti nei limiti previsti alla legge vigente in materia.

Secondo i primi dettagli emersi dal progetto l’intero asse stradale sarà spostato a sud, con uno spazio per progettare una lunga barriera fonoassorbente “di ultima generazione che permetterà di sterilizzare l’inquinamento acustico di cui oggi soffre questa importante arteria cittadina”. Le progettazione di quest’ultima, però, sarà oggetto di separato procedimento.

Secondo quanto affermato tempo fa dal vicesindaco Piciocchi, il progetto potrebbe interessare anche alcuni immobili lungo la strada oggi in abbandono e che potrebbero essere acquisiti dal Comune per interventi di riqualificazione a destinazione del pubblico, soprattutto con la creazione di ulteriori spazi verdi ovvero aree di parcheggio. Ma non solo: esiste la possibilità di di ripristinare nel nuovo progetto la rotonda che consente l’ingresso in Via Sampierdarena per coloro che provengono da ponente.