Lunedì a Genova il principe Alberto di Monaco, sarà nominato “Paganini Ambassador”

Genova. Lunedì il principe Alberto di Monaco sarà a Genova.

L’appuntamento è alle 18.30 nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi per la cerimonia di conferimento del titolo di Paganini Ambassador. Al momento non è noto se il principe Alberto avrà altri impegni in città.

All’evento parteciperanno il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente ligure Giovanni Toti e il presidente del Premio Paganini Giovanni Panebianco.

L’ultima volta il principe Alberto di Monaco era stato accolto a Genova il 23 aprile 2022, giorno della festa della Bandiera: dopo la visita a Euroflora ai parchi di Nervi aveva ricevuto la cittadinanza onoraria a Palazzo Tursi.

Alle 10.00 il sindaco Marco Bucci e il presidente del Premio Giovanni Panebianco incontreranno la stampa nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi per illustrare le iniziative previste, tra cui il convegno sul tema “La stravaganza come condizione poetica del capriccio in musica, pittura e architettura”.