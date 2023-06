Lo Zapata rompe il silenzio: “Chiediamo al Comune di restare ai Magazzini del Sale, no allo sgombero”

Genova. Dopo mesi di attesa dall’ultimo incontro con il Comune – era il 20 febbraio – il centro sociale Zapata di Sampierdarena ha deciso cosa rispondere alle proposte dell’amministrazione che, dalla fine dello scorso anno, ha messo gli attivisti di fronte alla decisione di riqualificare gli ex Magazzini del Sale con i fondi del Pnrr.

Se inizialmente si era parlato di possibile sgombero, e il Comune aveva fatto la voce grossa utilizzando l’argomento dei debiti regressi dello Zapata e di utenze non pagate, si è poi fatta avanti la strada del dialogo, anche sulla base delle sentite mobilitazioni di cittadini e territorio.

Tra le proposte del Comune, quella del trasferimento temporaneo dell’attività dello Zapata in altri edifici (La Fortezza oppure alcuni magazzini abbandonati in lungomare Canepa) con la possibilità di tornare in via Sampierdarena e condividere gli ex Magazzini del Sale con l’accademia Ligustica.

Ma anche la richiesta al collettivo di costituirsi come associazione e quindi chiedere legalmente la concessione degli spazi, anche in forma gratuita o in cambio di un canone simbolico.

E mentre emergono i primi dettagli su come l’edificio potrebbe diventare in futuro (qui abbiamo svelato il progetto che sarà la base della gara per i lavori), dallo Zapata, con un lungo post su Facebook, rispondono che l’ipotesi di una sede alternativa è impraticabile ma aprono alla costituzione di un’associazione “che, però, garantisca di mantenere le condizioni di fruibilità e gestione diffusa dello spazio“.

“Non una scelta facile – spiegano dal collettivo – in una città che vede ogni giorno peggiorare le sue condizioni di vivibilità avremmo preferito l’attenzione dell’amministrazione si concentrasse su questioni più urgenti che lo sgombero di una realtà storica, viva e necessaria eppure questa è la situazione che dobbiamo affrontare”.

Ora la palla passa al Comune di Genova. Che in passato, per voce dello stesso sindaco Bucci, non aveva escluso la possibilità che appunto il centro sociale mantenesse i suoi spazi almeno in parte. Ma resta il problema della collocazione delle attività nei mesi dei cantieri.

L’ipotesi sgombero forzato, politicamente parlando, finora non è stato davvero sul tavolo (sostenuto in consiglio comunale solo dalla Lega, di fatto) ma se si arrivasse al muro contro muro le cose potrebbero cambiare.

Ecco il testo integrale del comunicato.

“Il centro sociale Zapata sta portando avanti la trattativa con il comune di Genova con rilevanti difficoltà, da qui il tempo trascorso dall’unico incontro con l’amministrazione. Le proposte del Comune, escluso Palazzo della Fortezza a Sampiedarena, sono irricevibili: distanti dalla nostra zona di riferimento e in condizioni fatiscenti, pericolanti, bisognose di interventi di recupero milionari dei quali non è chiaro chi si debba occupare e con che tempistiche.

Anche la Fortezza, per quanto recentemente restaurata, non ha le caratteristiche necessarie a portare avanti le nostre attività in particolare quelle aggregative e musicali di cui c’è forte carenza in città. Aumenterebbero i rischi di inquinamento acustico e diminuirebbero le condizioni di sicurezza data la ridotta dimensione degli spazi e delle vie di fuga.

Sarebbe impossibile proseguire le principali attività dello Zapata e si dovrebbe rinunciare ad offrire quei servizi necessari di cui la città ha disperato bisogno. Ci vediamo quindi costretti a respingerle in quanto inadatte a proseguire l’esperienza del centro.

E’ difficile inoltre assolvere alla richiesta di formare un soggetto giuridico che si intesti lo spazio sociale garantendo le stesse condizioni di tutela e accessibilità esistenti, senza rendere lo spazio un’ennesima “proprietà privata” ricattabile e poco inclusiva. Il collettivo Zapata perciò intende richiedere di restare nei suoi spazi, a fronte della costituzione di un soggetto giuridico che possa essere riconosciuto dall’amministrazione ma che permetta di mantenere le condizioni di fruibilità e gestione diffusa dello spazio.

Non è una scelta facile: in una città che vede ogni giorno peggiorare le sue condizioni di vivibilità avremmo preferito l’attenzione dell’amministrazione si concentrasse su questioni più urgenti che lo sgombero di una realtà storica, viva e necessaria eppure questa è la situazione che dobbiamo affrontare. Di spazi come lo Zapata c’è disperato bisogno in città e per questo stiamo tentando di fare il possibile per difendere questo spazio di tutti.



In questi mesi abbiamo coinvolto tante realtà alla ricerca di spazi fisici che il comune, tra un Ocean Race e un’inaugurazione, pare non essere in gradi di fornire ai cittadini. Non vogliamo arrenderci e rinunciare a questa risorsa fondamentale della città. Confidiamo che l’amministrazione recepisca questa realtà e non interrompa senza motivo un esperienza che da 30 anni contribuisce allo sviluppo e al benessere di Genova e dei suoi cittadini, dal primo all’ultimo. Anche perché è impossibile uccidere un’esperienza come Zapata. Se sgomberata da una parte rinascerebbe inevitabilmente da un’altra con rinnovata forza e determinazione. Vi aspettiamo per sostenerci e rinforzare il collettivo in questi giorni in cui ci giochiamo la sopravvivenza. Partecipate e contribuite all’assemblea di gestione tutti i martedì dalle 20.30.”